El abogado de Sijena: "Si el MNAC quisiera colaborar, en dos o tres meses estaría hecho"

El abogado del Ayuntamiento de Sijena, Jorge Español, considera que "el juez tiene que estimar las medidas" de carácter preventivo que él mismo ha solicitado este viernes ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca para asegurar la ejecución de la sentencia, un trámite que ya ha anunciado Español que realizará el 27 de julio.

"El MNAC tiene muy buenas palabras, pero los hechos no se conectan con sus buenas palabras, de hecho, la conservadora del MNAC ha dicho que las pinturas no se pueden devolver porque en el traslado se perderían, cosa que es absolutamente falsa. Ese tipo de argumentación que simplemente maquilla una supuesta obediencia de la sentencia demuestra que esta sentencia no se quiere cumplir, y lógicamente tenemos que buscar unas garantías de que la sentencia se pueda ejecutar", ha afirmado el letrado en declaraciones a este diario.

Son unas medidas, entre ellas, un embargo de bienes por valor de 150 millones de euros o la vigilancia permanente de las pinturas, que Español confía en que el juez pueda adoptar, "seguro", la semana que viene. "A lo mejor no las toma todas o las toma todas, pero él tiene que tomar medidas que garanticen la ejecución y lo tiene que hacer", ha continuado el abogado que representa al consistorio de Sijena.

Sobre el papel del juez en esta fase del procedimiento también se ha pronunciado Español a la hora de defender que debe ser él quien diseñe la comisión que estudie cómo devolver los bienes a casa. "Esta semana se había constituido una comisión de trabajo entre el Gobierno de Aragón y la Generalitat de Cataluña para negociar esta vuelta de los bienes, cómo se articulaba... pero si es esa en esa comisión hubiera gente realmente comprometida con la devolución sería fantástico. El problema es que es una comisión trampa donde hay gente que no quiere devolverlas, por lo tanto en esa comisión no se puede estar", ha defendido Español.

"Que se atengan a las consecuencias"

"El Gobierno de Aragón desde luego que tiene muy buena voluntad y lo ha demostrado, pero desgraciadamente en la otra parte la buena voluntad no se ve por ningún lado. El MNAC no va a devolver estas pinturas, no lo va a hacer, lo único que quiere hacer es disimular y maquillar, pero esto no les va a funcionar. Si no la quieren cumplir, que se atengan a las consecuencias y ya está", ha proseguido.

"Nosotros en quien tenemos que confiar es en el juez, y es la persona en la que yo confío, el juez es el que él tiene que llevar la voz cantante sobre la devolución de estas pinturas. Si el MNAC quisiera colaborar, esto se podría hacer en un plazo muy breve, pero como no quiere colaborar, esto va a ser muy largo. Si el MNAC quisiera colaborar esto en dos o tres meses estaría hecho", ha reflexionado Español.

"Cataluña no puede tensar más la cuerda más no la ha podido tensar porque después de haber pedido las perdido la sentencia, dicen que las pinturas no se pueden devolver por su fragilidad, que esto es una mentira grandísima. Es más de lo mismo, conocemos cómo son los catalanes, desgraciadamente los conocemos, ellos creen que están por encima de la Justicia, por encima de las leyes, que son más listos que nadie, que conservan el patrimonio mejor que nadie y esto no es verdad. Entonces hay que darles una lección que yo quiero dársela para que no olviden que Aragón es tan digno como son ellos, que Aragón conserva el patrimonio y que Aragón ama su patrimonio cultural y que no necesita que nadie le venga a decir cómo cuidarlo", ha concluido.