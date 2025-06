Hallan muerta a una temporera desaparecida desde el sábado en Alfamén

La Guardia Civil ha encontrado este jueves por la mañana el cadáver de una temporera ucraniana cuyo rastro se había perdido el pasado sábado en Alfamén después de que la mujer se encontrara indispuesta y no acudiera a trabajar a la finca en la que participaba en la recogida de cerezas. Así lo ha asegurado la hija de la fallecida en declaraciones a este diario cuando todavía no sabía nada del paradero de su progenitora, unas labores de búsqueda que han dado con el cuerpo sin vida de la desaparecida en el entorno de la ermita de la Virgen de Lagunas, ya en el término municipal de Longares, cerca de donde se le había perdido la pista.

Según ha confirmado la Guardia Civil, el hallazgo del cadáver se ha producido este jueves por la mañana una vez que la hija de la fallecida ya había transmitido un comunicado a través de Facebook solicitando "ayuda". "Busco a mi madre. Trabajaba en Alfamén y el sábado 21 de junio de 2025 desapareció como si hubiera ido a la farmacia y no hubiera vuelto", ha escrito la hija, quien además ha precisado que no acudió a trabajar porque "le dolía la barriga". A preguntas de este diario también ha informado de que llevaban "no mucho tiempo" trabajando en Alfamén, "tres o cuatro semanas" según ha aclarado.

En el lugar de los hechos se encuentra el Equipo Territorial de Policía Judicial adscrito al puesto de La Almunia de Doña Godina además de la comisión judicial que autorizará el levantamiento del cadáver para practicarle la autopsia en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (Imlcfa). Este jueves, precisamente, se encuentra en funciones de guardia el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Almunia de Doña Godina, partido judicial al que pertenece Longares.

De su desaparición tuvo conocimiento el Instituto Armado este mismo lunes, de ahí que en ese momento se estableciera un dispositivo de búsqueda en el que participaron varias patrullas de Seguridad Ciudadana, guías y canes del Servicio Cinológico y compañeros de la Usecic con drones, además de los investigadores de Policía Judicial que se hicieron cargo de las pesquisas. La investigación permanece abierta y no se descarta ninguna hipótesis por el momento.