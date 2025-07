El agresor que dejó sordo a un militar en Huesca evita la cárcel tras alegar drogadicción

Dejar sordo de un puñetazo a un militar en Huesca y su posterior castigo con cuatro años de prisión no han sido motivos de suficiente importancia para encarcelar a Andrés Gonçalves García. Así lo acaba de resolver la Audiencia Provincial de Huesca al acordar la suspensión de la condena a cambio de que el agresor continúe en tratamiento de deshabituación de drogas a pesar de que, el pasado mes de marzo, reconoció que no actuó bajo el consumo de sustancias estupefacientes. Y es que este individuo aceptó una sentencia de conformidad en la que no se hace ninguna mención a esta adicción como el desencadenante de una agresión que se remonta al 5 de septiembre de 2021.

"Esta Sala considera que existen indicios suficientes de que los hechos objeto de la condena se vieron afectados por la dependencia de Andrés Gonçalves García al alcohol y cannabis. Es decir, que sus actos criminales estaban influenciados y promovidos por la facultad que tienen las drogas de mermar la personalidad del consumidor y sus facultades intelectivas y su voluntad, dificultando el control de sus actos, impidiendo la valoración correcta de la situación y sus consecuencias", argumenta el tribunal en alusión al informe forense al que se sometió al agresor una vez aceptó los cuatro años de cárcel.

La suspensión de la condena también queda supeditada a no delinquir en los próximos cuatro años además de cumplir con el plan de pagos establecido para el abono de la indemnización (240.000 euros) a razón de 500 euros al mes, tres exigencias que recoge el mismo auto que recurrirá el abogado de la víctima, el letrado Cristian Monclús. Es, precisamente, la forma en la que se pretende resarcir en términos económicos a la víctima (Christian Condado de Diego) como consecuencia de las graves lesiones que sufrió y de las secuelas que padece a día de hoy: una sordera completa en el oído izquierdo y del 86% en el oído derecho y una pérdida de equilibrio.

Christian Condado de Diego, cuando recibió la Cruz al Mérito Militar con distintivo amarillo. / Servicio Especial

Un "sueño" truncado

Porque, en términos laborales, la víctima ya no puede regresar a las filas de la División Castillejos donde estaba destinado en la el acuartelamiento Sancho Ramírez de Huesca. Del Ejército de Tierra, precisamente, tenía previsto completar el trasvase para alistarse en la Guardia Civil, aunque ese "sueño" se truncó por completo cuando aquella fatídica noche decidió defender a una chica en la plaza Nuestra Señora de Salas. "Ante estos hechos, jactándose de lo ocurrido y refiriéndose al estado en el que se encontraba la víctima, repitió en varias ocasiones 'He sido yo', deduciéndose de tales manifestaciones el deseo del resultado conseguido, sin mostrar signos de arrepentimiento ni de preocupación por la situación provocada", reconoció Andrés Gonçalves García.

Sobre todo ello conversó la víctima en declaraciones a este diario al asegurar que tiene ganas de "resurgir" después de cuatro años infernales en los que su mujer y sus dos hijas han estado a su lado. "Ese 'yo' antiguo murió en esa plaza. Ahora me considero otra persona. He descubierto un mundo que desconocía y lucho por darles la vida que merecen a mis hijas, quiero que tengan una historia de la que se sientan orgullosas", relató Christian.