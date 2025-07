El TSJA confirma la "legítima defensa" del vecino de Ejea que zanjó una reyerta con un tiro mortal

Alfonso Tomás G. G., el vecino de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) que el 25 de febrero de 2022 mató de un tiro a Manuel Carbonell Hernández, continuará en libertad después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) haya confirmado que actuó en "legítima defensa" para defenderse del ataque de la víctima y de tres primos que irrumpieron armados con palos y varas en su domicilio de la calle Juliana Larena. Así lo confesó el propio Alfonso Tomás G. G. al jurado que le exculpó del crimen, un tribunal que se sensibilizó con su declaración al verbalizar entonces el pánico que sintió aquella fatídica madrugada. "No es lo mismo contarlo que estar allí... no es ninguna tontería. Me dejé agredir hasta que vi que no lo podía controlar. Aguanté hasta el último extremo para disparar", contó Alfonso Tomás.

"La proporcionalidad de la defensa propia que llevó a cabo Alfonso mediante el uso de arma de fuego debe plantearse así, antes el cúmulo de circunstancias que evidenciaban un riesgo claro y directo de ser atacado por la noche en su vivienda, en un espacio reducido, por un total de cuatro personas en actitud muy agresiva y que le golpeaban, con intención manifestada de acabar con su vida y la de familias suyos", sostiene el tribunal. "Hubo agresión ilegítima por parte de los atacantes, tanto por las agresiones previas como por la entrada violenta en la vivienda, y fue proporcionado el uso del arma ante la grave situación de inferioridad para defenderse de otro modo en que se encontraban los atacados", prosigue.

Al mismo tiempo que Alfonso Tomás y su hijo David -defendidos por la abogada Marina Ons- resultaron absueltos sí fueron condenados los tres jóvenes que acompañaban a la víctima. Tanto es así que sobre Jonathan Gabarri Borja, Ángel Carbonell Carbonell y Noé Carbonell Borja -defendidos por Javier Elía y Felipe Lafuente- pesa una condena de tres años y tres meses de cárcel por delitos de allanamiento de morada y de amenazas que también ha confirmado ahora el TSJA.

Indemnización de 5.900 euros

De igual modo también se ha ratificado la indemnización de 5.900 euros que los tres primos deberán abonar a Alfonso Tomás después de que le fracturaran la nariz en el transcurso de esta violenta reyerta. Buena fe de las rencillas entre ambos clanes dio la tensión que se vivió en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza hasta el punto de que el presidente del tribunal, el magistrado Alfredo Lajusticia, desalojó la sala de vistas después de que se sucedieran improperios al grito de "asesinos" y "me cago en la cabeza de tus muertos".

"Llevo tres años sufriendo. Antes no nos faltaba de nada, pero ahora mi familia está escondida de un lado para otro, sobreviviendo como pueden. ¿Qué hombre de este mundo se puede fastidiar la vida así? ¿Cómo comprenden que yo iba a matar a una persona? No hubo maldad, no hubo intención. ¡Me vi acorralado!", se defendió Alfonso Tomás en su interrogatorio.