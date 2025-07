Muere un montañero de Zaragoza tras una caída en el Parque Natural de Posets-Maladeta

Un montañero de 66 años de Zaragoza ha fallecido en el Parque Natural de Posets-Maladeta, en el término municipal de Benasque (Huesca) tras sufrir una caída por un terreno abrupto.

Según ha informado la Guardia Civil, sobre la 1 de la madrugada de este martes se recibió la denuncia de su desaparición, por parte de un familiar, y se activó el GREIM de Benasque y la Unidad Aérea de Benasque que, tras sobrevolar la zona, han localizado sobre las 9.30 horas en las inmediaciones del Portillón superior, en una zona de terreno abrupto, a una persona que se había caído y que presentaba signos no compatibles con la vida.

El cuerpo del fallecido ha sido evacuado y trasladado en la aeronave a la helisuperficie de Benasque, donde le esperaban los servicios funerarios para trasladarlo al Instituto de Medicina Legal de Huesca.

Otros rescates

La Guardia Civil ha realizado otros rescates en las últimas 24 horas en el Pirineo. A las 21,45 horas del día 13, se recibió aviso en el que se comunicaba que dos montañeros mientras realizaban la actividad, por las inmediaciones de remuñe (T.M. Benasque), no podían continuar la marcha debido a la fatiga tras haberse extraviado. Se activó GREIM Benasque que se trasladaron a la zona en vehículo particular y después a pie y tras localizar a los montañeros, fueron acompañados donde se encontraba su vehículo particular, finalizando cuatro horas después. Es un varón y una mujer de 58 y 57 años y vecinos de Massanassa (Valencia).

A las 08,50 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que un ciclista, mientras realizaban la actividad por las inmediaciones del embalse de Llauset (T.M. Montanuy), estaba sufriendo mareos y vértigos, no pudiendo continuar la actividad. Se activó GREIM de Benasque, Unidad Aérea de Huesca y sanitario del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar al ciclista, fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque, donde le esperaba una ambulancia para ser llevado al Hospital de la localidad de Barbastro. Se trata de un hombre de 36 años y nacionalidad francesa.

A las 11.00 horas, se recibió aviso en el que se comunicaba que un escalador, mientras realizaba la actividad en la vía Mayencos de la Peña Oroel (T.M. Jaca), se había quedado bloqueado en mitad de la ascensión. Se activó GREIM de Jaca y Unidad Aérea de Huesca. Tras sobrevolar la zona y localizar al escalador, fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta el Parador de Oroel donde se encontraba su vehículo particular. Se trata de un hombre de 21 años y vecino de Zaragoza.

A las 19.00 horas, se recibió aviso el que se comunicaba que una senderista, mientras realizaba la actividad en el sendero acceso a la Pradera de Ordesa (T.M. Torla), tras un tropiezo al mismo nivel, se había fracturado el tobillo. Se activó GREIM de Boltaña que se trasladó en vehículo oficial y tras localizar a la herida, fue posteriormente trasladada en ambulancia hasta el Hospital de la localidad de Barbastro. Se trata de una mujer de 42 años y vecina de Madrid.