Un psiquiatra tilda de "manipuladora" a una joven que denunció una agresión sexual en un centro de menores de Zaragoza: "Algo buscaba"

Primero fueron cinco agresiones sexuales, luego cuatro y, hoy, tres. Primero dijo que fue víctima de estos episodios cuando todavía tenía 15 años, pero hoy ha puntualizado que para entonces ya tenía 16 años. Es parte del baile de cifras y de fechas que este miércoles ha ofrecido una interna de un centro de menores en el transcurso de la declaración que ha prestado en la Audiencia Provincial de Zaragoza después de que, en agosto de 2023, denunciara a un educador de este reformatorio a quien ha excusado una compañera al aclarar que aquellas noches en cuestión se habían cambiado los turnos y, por tanto, el acusado no se encontraba trabajando. Sobre estas dudas, precisamente, se ha pronunciado el psiquiatra de este centro al describir a esta joven como una "persona manipuladora" a la que le constan "antecedentes de acusar y luego retirar" las denuncias contra otros jóvenes de su círculo.

"Mi impresión es que ella intenta manipular y en ese momento estaba manipulando en su beneficio, otra cosa es que manipulando se acabe metiendo en líos. Tiene tendencia a manipular, era muy eficiente en ese aspecto (...) Y hay antecedentes de acusar y luego retirar, en un momento dado ya lo dejó en nada (otra denuncia). Pienso que estaba buscando algún beneficio, salir del centro o lograr un mejor estatus, pero algo buscaba", ha reflexionado este mismo psiquiatra.

De todo ello ha tomado nota el tribunal provincial adscrito a la Sección Tercera, presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero, ante quien ha comparecido también la directora de este centro de menores. "Era una niña muy inteligente, pero su objetivo era hacer segundo de Formación Profesional (de Administración) en La Rioja, quería volver allí a toda costa después de haber denunciado a sus padres. Ella no quería un centro con normas, ella quería otra vida", ha defendido una directora que también ejerce de psicóloga y de educadora con los chicos "más complicados".

"No me acuerdo muy bien"

En su declaración, además, la denunciante no ha llegado a detallar en qué consistieron estas presuntas agresiones sexuales más allá de afirmar que, "básicamente", el acusado se abalanzaba sobre ella, le besaba y le quitaba la ropa. "No me acuerdo muy bien, la verdad", ha sido una expresión a la que ha recurrido en varias ocasiones mientras la Sala lamentaba que se estaba "perdiendo espontaneidad a la hora de valorar su testimonio" mientras respondía a las preguntas de la fiscala con 'síes' o 'noes'. Son unos episodios que, por otro lado, ha negado de forma rotunda el acusado.

Por todo ello, el ministerio fiscal solicita una pena de 14 años de cárcel por cada uno de los cuatro delitos de agresión sexual, en total, 56 años de prisión. Es una acusación que han negado de forma rotunda el abogado del encausado, el letrado Fernando Rodríguez Burgués, y el abogado de la aseguradora de la fundación que gestiona este centro de menores, el letrado Ignacio Ríos, de ahí que ambos hayan defendido su absolución. El juicio ha quedado visto para sentencia.