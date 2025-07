Condenado por manosear a una menor en las fiestas de Las Pedrosas

Un vecino de Las Pedrosas (Zaragoza) ha aceptado este jueves una pena de dos años de cárcel como autor de un delito de agresión sexual al reconocer que manoseó a una menor de 14 años en las fiestas en honor a San Bartolomé. Fue la madrugada del 24 de agosto de 2023, cuando acabó la discomóvil y los jóvenes se dirigían a sus peñas. En torno a las 04.30 horas, este varón -P. J. R. S. (España, 1978)- se acercó a la víctima y le tocó el culo aprovechando que tenía el móvil guardado en el bolsillo trasero del pantalón. Luego le tocó los pechos. Son unos episodios por los que deberá indemnizarle con el pago de 5.500 euros en concepto de daños morales, una cantidad que ya ha depositado en las arcas del Juzgado y que ha facilitado la suspensión de la condena, es decir, que no ingrese en prisión.

Así lo recoge el acuerdo que se ha suscrito esta mañana en la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde el ministerio fiscal, la acusación particular a cargo de la abogada Ana Ruiz y la defensa ejercida por la letrada Claudia Melguizo han informado al tribunal adscrito a la Sección Tercera de los términos de esta misma conformidad. Es un pacto que recoge otras penas accesorias como cinco años de libertad vigilada, una orden de alejamiento de 100 metros por el mismo periodo de tiempo y la prohibición de realizar cualquier actividad que conlleve un contacto directo y regular con menores de edad durante los próximos siete años.

Una vez que el presidente del tribunal provincial, presidido por el magistrado Mauricio Murillo, ha dictado in voce la sentencia y la ha declarado firme, la abogada defensora de P. J. R. S. ha solicitado la suspensión de la condena al aludir a su ausencia de antecedentes penales y al abono íntegro de la indemnización. A este beneficio no se han opuesto las otras dos partes y así lo ha estimado la Sala al acordar esta suspensión en los próximos tres años a cambio de que no cometa ningún delito aunque sea mucho menos grave que el episodio de ese 24 de agosto 2023.

Aquella madrugada, en este pequeño municipio perteneciente a la comarca de las Cinco Villas, P. J. R. S. siguió a un grupo de menores que abandonaba la discomóvil en dirección a una peña. Que la víctima fuera acompañada de amigas y familiares de su edad no fue ningún impedimento para que este hombre de 46 años se acercara a ella y le tocara el culo "en diversas ocasiones" según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía al que ha mostrado su conformidad el encausado. También le tocó los pechos.