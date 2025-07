Condenado a 17 años de cárcel el 'Paletas' por tirotear a bocajarro al 'Chiqui' y su hijo en Zaragoza

El Paletas, el pistolero que el 28 de julio de 2023 tiroteó a bocajarro a un padre -el Chiqui- y su hijo en Torrero, acaba de conocer el castigo que le ha impuesto la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza por este doble intento de asesinato: 17 años y tres meses de cárcel. Así se desprende de la sentencia firmada por el tribunal a razón de 8 años de prisión por cada uno de los dos delitos de tentativa de asesinato y de otros 15 meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas. Fue precisamente un arma corta con la que Jesús Rafael Hernández Dual les disparó a bordo de su Citroën Picasso, de ahí que les causara graves lesiones en el abdomen y en el fémur por las que deberá indemnizarles con 150.000 euros.

Es un ataque que el Grupo de Homicidios describió como "una ejecución", pues la familia del Chiqui descargaba la compra de su coche en la calle Lasierra Purroy cuando aquella mañana se acercó a ellos el Paletas hasta "casi parar" el vehículo y luego fugarse a Balaguer (Lérida). "Estaba bajando la compra del coche cuando vino este señor, empecé a sentir ruidos de tiros y a lo que me giré me dijo: 'Chiaqui, ¡me cago en tus muertos!', disminuyó la velocidad hasta casi parar y empezó a pegarme tiros, le dio tiempo a darme en el pecho", explicó el progenitor en el juicio celebrado el pasado 3 de julio.

En esta misma sesión la familia también clamó Justicia al tribunal presidido por la magistrada Nicolasa García Roncero, pues todos ellos coincidieron en que tienen "miedo de morir" a manos del Paletas. "Estamos amargados, nos ha roto la vida. Tenemos mucho miedo de que este hombre salga a la calle y nos mate, por lo que confiamos en que se haga Justicia, nos ponemos en la mano de los jueces y de Dios", verbalizó el padre. "Esto se me ha quedado aquí (señalándose la cabeza) hasta que me muere, eh...", abundó su hijo.

Tiroteo en el barrio de Torrero de Zaragoza, en imágenes / Miguel Ángel Gracia

Fue la misma sesión en la que el Paletas, de la mano de su abogado, el letrado madrileño Fernando Pamos de la Hoz, intentó exhibirse como una persona que no está en sus cabales para suspender y aplazar el juicio, y por tanto, ganar algo de tiempo. "Quiero que me lleven a Madrid y me ejecuten delante de toda España para que se vea el fascismo que hay en este país", llegó a declarar este pistolero. Pero no logró engañar a la Sala, pues a las preguntas de su abogado contestó sin ningún tipo de problema al abundar en unos detalles que difícilmente pueden explicarse si se trata de una persona completamente ida.

Respuesta de la Sala

A esta estrategia de defensa alude el tribunal al dedicar una veintena de páginas de la sentencia, alrededor de un tercio del fallo, a los argumentos de las decisiones que fueron adoptando desde el inicio de juicio. Y es que los magistrados se opusieron a la suspensión del plenario al recalcar que la valoración del estado mental del Paletas la realizarían una vez escucharan a los médicos forenses, de ahí que ahora se le haya aplicado la atenuante de alteración psíquica.

Mientras que el ministerio fiscal solicitó penas que en su conjunto sumaban 22 años de cárcel, las dos acusaciones particulares a cargo de los abogados Alejandro Giménez Planas y Octavio Sesma del Val elevaron la pena privativa de libertad hasta los 27 años: 12 años por cada una de las dos tentativas de asesinato y otros 3 años por un delito de tenencia ilícita de armas. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza.