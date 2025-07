Al banquillo por una paliza 'gratuita' en un pub de Calatayud: "Te vamos a matar"

Las noches navideñas son fechas que la Policía tiene marcadas en rojo en el calendario al tratarse de jornadas de mucho trabajo por la mayor ingesta de bebidas alcohólicas. En este ambiente, precisamente, un joven bilbilitano recibió la Nochebuena de 2022 una paliza a las afueras del pub Blue Lion de Calatayud que le envió al hospital tras sufrir una fractura de mandíbula. Por esta agresión se enfrentan a tres años y seis meses de cárcel los tres presuntos agresores y estaba previsto que este lunes se hubieran sentado en el banquillos de los acusados del Juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza, pero el juicio se ha suspendido por la incomparecencia de uno de los testigos.

Se trata de la pena que solicitan el ministerio fiscal y la acusación particular a cargo de la abogada Olga Oseira a razón de dos años y seis meses de prisión por un delito de lesiones y de otro año de prisión por un delito de amenazas. A esta petición también se suma una considerable indemnización económica por los daños y las secuelas que sufrió la víctima, ya que fue necesaria la fijación de dos placas con tornillos en la mandíbula. Es un importe cuyo pago se exige de forma conjunta y solidaria a los tres acusados, defendidos por los abogados Francisco García Berenguer y Juan Manuel Martín Calvente.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 25 de diciembre de 2021, entre las 02.00 y las 03.00 horas según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía. "En un momento determinado, el encausado D. C. C., después de que haber proferido (a la víctima) la expresión 'flipado' le extendió la mano como gesto de buena fe y aprovechando la confianza (de la víctima) le propinó un puñetazo en la cara", relata este mismo escrito. "Minutos después, los otros dos encausados, D. D. B. y R. C. C., se unieron para propinar patadas y puñetazos, también le pisotearon la cabeza y el cuello al tiempo que le profería expresiones como 'no te vas a levantar de ahí' o 'te vamos a matar'", prosigue.

Imagen de archivo del pub Blue Lion, donde tuvieron lugar los hechos la Nochebuena de 2021. / EL PERIÓDICO

Como consecuencia de esta agresión, la víctima permaneció más de 200 días de baja una vez le asistieron de urgencia en el hospital Ernest Lluch de Calatayud y luego le derivaron al hospital Miguel Servet de Zaragoza. Varios días después, el 18 de enero, la Policía detuvo a los tres acusados, todos ellos de nacionalidad rumana, como presuntos autores de un delito de lesiones. Una vez se ha acordado hoy la suspensión del plenario se les ha citado de nuevo para el 16 de octubre.