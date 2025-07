Condenado un menor por intentar robar un móvil en Zaragoza

Un menor de edad aceptó ayer una pena de nueve meses de libertad vigilada por asaltar la madrugada del 26 de enero a un vecino de Zaragoza para robarle el móvil. Así lo reconoció ayer este joven de origen magrebí ante el Juzgado de Menores número 2 de Zaragoza tras aceptar el acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y su abogado defensor, una conformidad que permitió rebajar la petición inicial de condena que se situaba en los doce meses de libertad vigilada por un delito de robo con violencia en grado de tentativa.

Y es que el ahora condenado no logró apoderarse finalmente del teléfono móvil cuando, en torno a las 05.30 horas de la madrugada del 26 de enero de 2025, abordó a la víctima en la avenida Tenor Fleta, en el barrio zaragozano de San José. Junto a otro menor y a otros dos jóvenes que no fueron identificados por la Policía, le pidieron un cigarro. Pero en un momento dado, y "mostrando una actitud intimidatoria", le rodearon y le metieron la mano en el bolsillo del pantalón para robarle el teléfono móvil. "Si bien no lograron su propósito de apoderamiento definitivo", recoge el expediente de la fiscal remitido al Juzgado de Menores número 2 de Zaragoza.

En este mismo Juzgado fueron citadas las partes a las 09.30 horas de ayer para celebrar el juicio, aunque el acuerdo suscrito evitó finalmente la celebración del plenario. A la vista también habían sido citados tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía que participaron en la detención del encartado además de varios peritos.