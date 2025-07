El Juzgado ve "posible" la responsabilidad de Corazonistas en las agresiones sexuales denunciadas

El colegio de Corazonistas ha sido expulsado del procedimiento judicial en el que se personó como "perjudicado" tras la investigación que permanece abierta contra un profesor del centro por las presuntas agresiones sexuales que han denunciado las familias de cinco alumnos de Educación Infantil. Así lo ha acordado el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza al estimar el recurso interpuesto por una de las familias denunciantes contra la personación del centro educativo como "perjudicado", un escrito al que luego se adhirió una segunda familia. "Dada la naturaleza de los hechos que se investigan resulta incompatible con la posible responsabilidad civil subsidiaria de la Comunidad Colegio del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón", recoge el auto.

Es una decisión que llega apenas una semana después de que esta misma jueza le tomara declaración al director del colegio, Jorge Reija, un interrogatorio orientado a que describiera las instalaciones del centro. El pasado 16 de julio, asistido del abogado Javier Osés, relató que todos los despachos están dotados de grandes ventanales y negó la existencia de camas en cualquiera de estas mismas estancias. También aclaró que tomaron cartas en el asunto cuando tuvieron conocimiento de los hechos investigados.

A la izquierda, el director del colegio de Corazonistas, Jorge Reija, junto a su abogado, el letrado Javier Osés, antes de la declaración ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza. / PABLO IBÁÑEZ

En ese momento procesal, el del interrogatorio a Jorge Reija, todavía no se había resuelto el recurso interpuesto por una familia -representada por el abogado Enrique Trebolle- contra la personación del centro como "perjudicado". Y a este recurso se adhirió precisamente una segunda familia, asistida por Cristian Monclús, "visto el contenido de la declaración prestada por el director del centro". "Se deduce que el establecimiento docente no ha tomado ninguna medida expresa contra el investigado, y desde luego no se ha procedido a formular denuncia, querella o personación como acusación contra él", alegó. "El centro escolar podría ser precisamente llamado al procedimiento en calidad de responsable civil subsidiario, figura que como es lógico es totalmente incompatible con la de perjudicada", continuó.

Así lo ha acordado esta misma semana el Juzgado de Instrucción número 3 después de que se haya revocado y dejado sin efecto la personación como "perjudicado" que este mismo Juzgado admitió el pasado 1 de julio. Contra este decreto, no obstante, todavía cabe recurso de revisión en los cinco días siguientes a su notificación.