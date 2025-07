Una víctima del centro de menores de Ateca: "Soy una perra y una puta y las putas no pegan a los amos"

La vorágine de acontecimientos que rodeó el cierre del Centro de Acogida de Menores (CAM) de Ateca puso el foco en los días más cercanos a la detención de su director y de cuatro auxiliares. Es la información que constaba en los dos atestados que el Área de los Delitos contra Personas remitió al Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud. Pero al otro lado del pasillo, sobre las mesas de los funcionarios del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, hacía ya varios días que el Equipo Territorial de Policía Judicial de Tarazona había entregado un primer atestado en el que figuraba como investigado un extrabajador de este mismo centro. El motivo no era otro que la denuncia por agresión sexual que el 22 de mayo había interpuesto una menor de 16 años en el puesto de la Guardia Civil de Ateca, un mes y medio antes de que lo hiciera la madre de otro menor y se precipitara entonces la detención del director y cuatro auxiliares.

¿Y qué decía aquella primera denuncia? La joven aludió primero a una conversación que mantuvo con Salah Eddine E. T. K. a través de WhatsApp en la que desde el otro lado de la pantalla se escribieron mensajes con connotación sexual. A las 00.07 horas: "Nada que me hago una pajilla". A las 00.10 horas, y en contestación a su mismo mensaje: "Me quieres acompañar?". A las 00.22 horas: "Que sosa eres". Pero el educador le aclaró en persona que le habían hackeado el móvil, aunque los investigadores concluyeron que esta usurpación de identidad que incluso denunció él mismo en la comisaría de Calatayud presentaba "grandes incongruencias". Por eso se abrió la investigación por un delito de denuncia falsa además de un delito de agresión sexual por unos episodios de connotación sexual a los que la menor les dio importancia una vez que descubrió que Salah Eddine era la persona que estaba detrás de los mensajes.

El 3 de julio, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Calatayud incoó diligencias. Y apenas 24 horas antes, a unos 80 kilómetros de distancia, comenzaba a fraguarse la detención del director de este mismo centro y de otros cuatro auxiliares. ¿Por qué? La madre de un interno se personó en la comisaría zaragozana de San José para denunciar que su hijo le había llamado un día antes tapándose el rostro para ocultar varias heridas. Al final le confesó que esas lesiones se las habían infligido dos educadores como "medidas de contención" tras un lance con estos mismos auxiliares que se remontaba al 28 de junio. "Dicho trato consistiría en mantener al menor contra la pared, de pie y con las manos levantadas, tenerlo aislado en un pasillo con una silla, trasladarlo a una habitación para realizarle múltiples contenciones y golpearlo, tapando la ventana de la puerta para evitar que se viesen los castigos que le infligían", concluyeron los investigadores.

A esta denuncia, que fue ampliada el 8 de julio, le siguió una segunda por parte de la madre de otra menor. Y así se hizo saber a la jueza cuando se pusieron a su disposición a los cinco detenidos, unas valoraciones con las que argumentó el ingreso en prisión de los cinco encartados. Por si fuera poco, a finales de ese mismo mes se remitió al Juzgado un estudio preliminar de varios móviles intervenidos "comprobándose que algunos de los hechos que se desarrollaron en la exploración en sede judicial existieron sin género de duda". Pero, ¿qué se escuchaba decir a este menor? "Soy una perra y una puta, las putas no pegan a los amos" o "Ay Dios mío mi costado, creo que me he roto". A los meses se remitió un segundo informe ampliatorio. "Se constatan agresiones a menores por el mero hecho de demostrar su superioridad, sobre todo cuando llegan menores nuevos al centro", se desprende del terminal de uno de ellos.

