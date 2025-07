Sergio, el 'zeta' zaragozano que salvó a un noruego de ahogarse en el mar: "Me reconforta que el destino me pusiera ahí"

Sergio Almingol trabaja a pie de calle, es el terreno que patea a diario como zeta en Zaragoza. Por eso está acostumbrado a actuar en situaciones límite y de lo más rocambolescas, bien por episodios violentos, bien por intervenciones humanitarias. Y aunque dice que está "siempre predispuesto a ayudar", el concepto de ayuda se le queda pequeño para la heroica acción que protagonizó el día 20 cuando le salvó la vida a un joven noruego que se ahogaba en la Playa del Capri en San Carlos de la Ràpita (Tarragona). "Si yo no hubiera estado ahí, ese chico estaría ahora muerto, así que me reconforta que el destino me pusiera allí", se sincera Sergio en declaraciones a este diario.

Han pasado ya ocho días desde que este agente se lanzara al mar para nadar como está acostumbrado a hacer en sus días de vacaciones. Y ya le extrañó entonces cómo a "una distancia considerable" a la suya se encontraba nadando un bañista en dirección a la zona de las boyas. "Me llamó la atención cómo estaba nadando, a una velocidad que no es la adecuada, iba muy rápido cuando no puedes tomártelo como si fuera un 'sprint' porque tienes que reservarte energía para volver. Tampoco se le veía un estado muy refinado de nadar. De lejos me parecía que braceaba, parecía también que estaba gritando, y luego escuché '¡help!, ¡help!'", rememora Sergio.

Ahí entró en escena su vocación de ayuda. Le encontró "asustado" y en estado de "pánico", por lo que se centró en transmitirle calma para que se mantuviera a flote. Así comenzó el regreso a la orilla mientras lidiaba con los intentos del joven bañista por abalanzarse sobre él, "su única fijación era venir a abrazarse" según verbaliza ahora Sergio. "A mitad de camino nos interceptó una tabla de paddle surf, lo subimos encima y se quedó rendido. Luego salió del agua tambaleándose y cayó redondo en la arena", continúa.

"Fue el combo perfecto"

Y en ese momento, como siempre ocurre en estas acciones de salvamento, la misma mujer que les había facilitado esta tabla de paddle surf se identificó como médica. "Fue el combo perfecto. El pulso estaba bien, lo pusimos en la sombra y comenzó a recobrar la fuerza", aplaude Sergio. Luego vinieron los agradecimientos de los familiares de este joven noruego nacido en Turquía que se encontraban de vacaciones en Alcanar aunque esa mañana se habían trasladado hasta San Carlos de la Ràpita. "Me daban la mano continuamente", recuerda.

Su móvil ahora no le deja de sonar, claro. Son las felicitaciones de sus familiares, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo... De todos quienes han conocido su historia después de que la Jefatura Superior de Policía de Aragón divulgara este domingo su actuación. "Esta sensación de pensar que he salvado una vida nunca la había tenido como en esta ocasión. Esto no se me olvidará nunca", afirma Sergio. Es el buen sabor de boca que le queda después de que hace dos semanas murieran ahogadas dos personas en la playa de Alcocéber. Entonces también andaba por allí y pensó que podría haber ayudado de alguna manera si hubiera estado en la playa en ese momento. "Estamos siempre al pie del cañón, va en la vocación", admite. Dicho y hecho.