Día I en una urbanización calcinada en Zaragoza: "Moralmente estamos destrozados, es desolador"

En una urbanización de la calle Eduardo Taboada, en pleno corazón de Tenerías, está todo por hacer como aquel que dice. Las cañerías están fundidas, los ladrillos de la fachada se han levantado, las persianas se han abombado y los aparatos del aire acondicionado han quedado también 'KO'. En esta mirada al cielo el panorama "es desolador", pues el hollín se ha apoderado de la fachada trasera del bloque en cuyos porches se desencadenó este lunes por la tarde un virulento incendio cuyo origen está investigando la Policía Científica. Y a Florencio, un septuagenario que vive en la cuarta planta, le da mucha pena ver así la que es su casa desde hace un cuarto de siglo. "Moralmente estamos destrozados", admite resignado junto al resto de vecinos que esta mañana conversaban sobre lo sucedido.

"Tenemos mucha suciedad en el piso porque debió de subir el humo por las cañerías, la bañera y el lavabo están negros. Nos hemos tenido que ir a dormir a casa de mi hija, ¿cómo vamos a dormir con dos dedos de hollín?", añade este mismo vecino. "Estaba en casa y de repente dije: '¡pero qué nublo se está poniendo!' Abrí la ventana y vi las llamas en esta esquina, no llevaban más de un metro de altura, y cuando bajé ya estaba todo quemado. Parecía la guerra de las bombas... La vecina de enfrente tiene el piso inhabitable", le interrumpe su esposa señalando el rincón de los porches en el que hasta ayer constaba un asentamiento chabolista. "Y lo principal es que no ha habido muertos ni heridos, pero anda que si pasa por la noche...", reflexiona Florencio.

En esta misma zona que señala su mujer se pueden ver ahora muchos efectos calcinados de los que apenas han resistido una bombona y un somier. Al otro lado de la fachada principal se han calcinado una decena de vehículos que permanecían estacionados en el aparcamiento exterior de la urbanización. Y es que en sus porches se sitúa sin ninguna duda el origen del fuego, aunque por el momento se desconocen sus causas, si el origen fue intencionado o accidental en el asentamiento chabolista o si el origen fue accidental al iniciarse en alguno de los vehículos. Eso sí, no constan coches eléctricos.

Sin agua

En un primer piso, prácticamente encima de donde se inició el fuego, reside David. "Nos han dicho que hasta dentro de una semana no tendremos agua. Tampoco tenemos ascensor y en algunos de los bloques del edificio no tenemos luz", lamenta. "Vivo en un sexto y todo lo que me afecta es de humo, los toldos los cambiará el seguro y la limpieza también, pero lo primordial es que nos devuelvan el agua para poder empezar a limpiar", coincide otro vecino de nombre Óscar. Con estos mismos bueyes han tenido que arar Hansel, un vecino de la tercera planta que ha limpiado "todo el suelo de hollín" con agua embotellada.

De todos los desperfectos ya tiene conocimiento la administradora de fincas que gestiona esta comunidad de vecinos, precisamente, la misma Junta Vecinal que hace unas semanas aprobó el cercado de la urbanización para evitar que las personas sin hogar se afinquen en sus porches. Tanto es así que está previsto que las obras de cerramiento comiencen a lo largo del mes de septiembre, según han asegurado varios vecinos consultados por este diario.