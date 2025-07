La jueza cita a Corazonistas como "responsable civil subsidiario" por las agresiones sexuales denunciadas

El colegio zaragozano de Corazonistas ya consta como "responsable civil subsidiario" en el procedimiento judicial que permanece abierto contra un profesor del centro por las presuntas agresiones sexuales que han denunciado las familias de cinco alumnos de Educación Infantil. Así lo ha resuelto la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza apenas unos días después de que se revocara su personación en la causa como "perjudicado" al argumentarse entonces que resultaba "incompatible" con "la posible responsabilidad subsidiaria" que se pudieran derivar de los hechos investigados.

Se trata de una providencia que también ha aprovechado esta misma jueza para citar a declarar a tres profesores del colegio el próximo 16 de septiembre a las 12.00, 12.15 y 12.30 horas, respectivamente. Son las primeras indagaciones en las que está avanzando la titular del Juzgado de Instrucción número 3 después de que el pasado 16 de julio ya interrogara al director del colegio, Jorge Reija, un interrogatorio orientado a describir las instalaciones del centro.

A la izquierda, el director del colegio de Corazonistas, Jorge Reija, junto a su abogado, el letrado Javier Osés, antes de la declaración ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza. / PABLO IBÁÑEZ

Asistido por el abogado Javier Osés, relató que todos los despachos están dotados de grandes ventanales y negó la existencia de camas en cualquiera de estas mismas estancias. También aclaró que tomaron cartas en el asunto cuando tuvieron conocimiento de los hechos investigados y negó que en cursos anteriores recibieran quejas sobre el encartado. A lo largo de su comparecencia también se le preguntaron por las funciones atribuidas al profesor investigado, de refuerzo de 3º de Educación Infantil y de apoyo a los profesores de los otros dos cursos para cubrir ausencias o ayudar a sus compañeros en otras actividades, según relató el mismo director.

En ese momento procesal, el del interrogatorio a Jorge Reija, todavía no se había resuelto el recurso interpuesto por una familia -representada por el abogado Enrique Trebolle- contra la personación del centro como "perjudicado". Y a este recurso se adhirió precisamente una segunda familia, asistida por Cristian Monclús, "visto el contenido de la declaración prestada por el director del centro". "Se deduce que el establecimiento docente no ha tomado ninguna medida expresa contra el investigado, y desde luego no se ha procedido a formular denuncia, querella o personación como acusación contra él", alegó. "El centro escolar podría ser precisamente llamado al procedimiento en calidad de responsable civil subsidiario, figura que como es lógico es totalmente incompatible con la de perjudicada", continuó.