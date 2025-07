Un pitbull suelto muerde en la cara a una niña de Zaragoza: "Su cara estaba llena de sangre"

Lo que fue "una parada tonta" de descanso en el transcurso de una escapada veraniega a San Sebastián se acabó convirtiendo el pasado sábado en una auténtica pesadilla para una familia zaragozana que hizo parada cerca de Pamplona. No fue para menos después de que un pitbull mordiera en la cara a una niña de cinco años que jugaba en un columpio en una plaza de Sarriguren, una localidad navarra perteneciente al municipio de Valle de Egués. La menor ingresó en las Urgencias del hospital Universitario de Navarra y recibió entre seis y siete puntos de sutura para cerrar dos heridas incisocontusas de "gran longitud", según refleja el parte de agresión animal elaborado en el centro hospitalario para las "comprobaciones sanitarias" del can.

Y todavía con el susto en el cuerpo atiende a este diario la madre de la víctima, una mujer que recuerda con "mucho miedo" lo sucedido en torno a las 09.00 horas del 26 de julio. "Nos fuimos a San Sebastián a pasar el fin de semana en la playa, hicimos una parada tonta en Pamplona, estábamos de paso cuando un pitbull atacó a la niña mientras estaba suelto. De milagro no le mordió el ojo, tenías unas heridas muy profundas y lo pasé fatal porque su cara estaba llena de sangre, pobrecita mía... el miedo que pasamos en el hospital porque se resistía a ponerse la anestesia", relata la madre de la menor.

Por eso la siguiente parada fue el hospital Universitario de Pamplona, "de ir a la playa a ir a un hospital" según verbaliza esta misma mujer sobre el ataque del pitbull. Entonces los médicos comprobaron que la niña presentaba dos heridas lineales cercanas al párpado derecho, "una superior más superficial" y "otra inferior más profunda" que este animal le infligió con los incisivos superiores a pesar de que llevaba "una especie de bozal no acorde al perro que es". Entre los próximos seis y doce meses se deberá valorar si la pequeña se somete a una intervención estética.

Por el momento todavía no ha denunciado la agresión, ya que está a la espera de recibir una copia de la cartilla del perro para aportarla en dependencias policiales y saber si hay que vacunar a la niña de la rabia. En cualquier caso sí consta en el parte de agresión animal que este pitbull, un macho atigrado de ocho años, suma antecedentes por otros ataques a personas y animales. "El dueño me dijo que no es la primera vez que le muerde a alguien", cuenta una mujer para quien no hay excusa que valga. "Que tomen conciencia y tengan mucho cuidado, esos perros no tendrían que ir solos por la calle. Mi niña ya no quiere ir a los parques, es un poco frustrante...", zanja.