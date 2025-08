Detenida una mujer en Jaca por robar al anciano que cuidaba usando su tarjeta bancaria

La Policía Nacional ha detenido en Jaca a una mujer por estafar al anciano al que cuidaba usando su tarjeta bancaria. El pasado día 23 de julio un hombre se personó en la Comisaría Local de Jaca comunicando que se había percatado de que tenía unos movimientos bancarios realizados con su tarjeta bancaria que no habían sido hechos por él.

En concreto, había localizado hasta cuatro extracciones monetarias de dinero por un valor de 500 euros cada una, las cuales manifestaba que él no había realizado. Además también se habían realizado unas compras no autorizadas online que ascendían a un total de 196,71 euros. Esta persona procedió a interponer la pertinente denuncia por lo narrado y de la investigación de la misma se hizo cargo el Grupo Operativo Local de la Comisaría Local de Policía Nacional de Jaca.

El hombre explicó que la tarjeta siempre la tenía en su poder y que la única persona que podía tener acceso a ella podría ser la persona que tenía contratada para pasar la noche en el domicilio acompañándole.

Tras la correspondiente investigación se procedió a identificar sin ningún género de dudas a la persona que utilizó su tarjeta para extraer dinero, tratándose de la mujer que trabajaba en la casa quien, presuntamente, aprovechaba para quitarle la tarjeta al anciano cuando este se iba a dormir para a continuación ir a una sucursal bancaria y hacer las extracciones. La mujer, que carecía de antecedentes, fue arrestada acusada de un delito de estafa y puesta en libertad a la espera de juicio.