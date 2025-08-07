Detenido por homicidio en grado de tentativa un hombre que apuntó con una recortada en el pecho a otro en Garrapinillos

Agentes de Guardia Civil y de policía local han detenido en el barrio rural de Garrapinillos (Zaragoza) por un delito de tentativa de homicidio a un hombre de 59 años que apuntó al pecho con una escopeta de cañones recortados y agredió posteriormente a otro varón que fue a su vivienda a tratar un tema sobre una reforma.

Según informa el Instituto Armado, los hechos tuvieron lugar sobre las 15.00 horas del pasado sábado en el Camping Bohalar de Garrapinillos, donde se ubican parcelas que son utilizadas por varias personas como residencia continua. Tras darse la voz de alerta, varias patrullas de la Guardia Civil y de Policía Local de Zaragoza se desplazaron al campin, donde se encontraron en primer lugar con la supuesta víctima, quien les relató lo ocurrido con el presunto autor de los hechos.

Según el denunciante, al abrir la puerta de su vivienda, el agresor le apuntó al pecho con una escopeta recortada, que se disparó al sujetarla para repeler la agresión, sin llegar a herir a ninguno de los dos contendientes.

Después de forcejar, ambos cayeron al suelo, donde el supuesto agresor le rodeó el cuello con su brazo mediante la técnica del mataléon, situación de la que consiguió zafarse antes de coger la escopeta y huir del lugar.

Los agentes de la Guardia Civil desplazados intervinieron el arma antes de dirigirse a la vivienda del sospechoso para detenerlo y registrar el inmueble, en cuyo interior localizaron cartuchos de posta y perdigones, munición diversa, pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes (hachís y cocaína), así como una báscula de precisión. Además, en la inspección efectuada por los especialistas se localizó un impacto de arma de fuego en una televisión del salón-cocina, efectuado en otra ocasión y que no se correspondía con el realizado el día de la agresión, ya que éste se produjo en el exterior del inmueble.

En relación al arma de fuego utilizada, las fuentes citadas señalan que se trata de un arma larga prohibida, con cañones y culata recortadas y que portaba aún en el interior de la recámara un cartucho percutido.

El detenido, un hombre de nacionalidad española sin licencia para uso de armas, ingresó un día después en prisión provisional por orden del juzgado de instrucción de guardia como presunto autor de delitos de homicidio en grado de tentativa y de tenencia ilícita de armas.