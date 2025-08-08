Disfrazados y a retirar dinero del banco: así actuaba el grupo criminal que suplantaba identidades en Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido a tres miembros de un grupo criminal itinerante especializado en la suplantación de identidad en entidades bancarias. Se trata de la continuación de la Operación 'Identitas', que se llevó a cabo a principios del mes de mayo y en la que se trabajó de forma conjunta con la Jefatura Superior de Cataluña. Entonces ya fueron detenidos tres miembros de otra organización que actuaba de manera similar.

Tras la detención del primer grupo, la investigación se centró en este segundo, que seguía delinquiendo de forma muy activa por todo el territorio español. Esta segunda fase culminó el pasado 25 de julio con el arresto de tres integrantes, entre ellos el cabecilla de la banda, materializándose la misma en la provincia de Granada, donde se contó con la colaboración de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental.

Modus operandi

Los detenidos obtenían en el mercado ilícito numerosos DNIs previamente sustraídos y conseguidos de manera fraudulenta, mediante la comisión de diversos delitos. A continuación seleccionaban los DNI sustraídos en base a parecidos de los integrantes, de tal modo que permitieran generar un parecido físico. Posteriormente y utilizando diversas técnicas obtenían datos de los titulares que permitían acceder a las entidades bancarias, siendo ellos mismos los que acudían a la propia entidad caracterizados los que solicitaban una retirada de efectivo con total impunidad.

Operaban en todo el territorio nacional

Se les imputan hechos en casi todo el territorio nacional. Además de los tres delitos esclarecidos en Zaragoza, llevaron a cabo hechos en Madrid, Bilbao, Barcelona, Murcia, Málaga, Valencia, Albacete, Tarragona, Pontevedra, Sevilla Granada, Málaga, Castellón, León, Toledo, Navarra, Logroño, Lugo, Ciudad Real y Asturias.

Se desplazaban por todas las provincias cometiendo ilícitos y se les imputaron hasta el momento 130 hechos con los que habrían obtenido cerca de 300.000 euros.

Los hechos imputados en esta investigación se remontan a todo el año 2024 y la parte del 2025 hasta la fecha de su detención, momento en que se ha conseguido cesar su actividad criminal.

La investigación ha sido realizada por los Grupos de Policía Nacional especializados en delincuencia itinerante de Zaragoza y Barcelona y ha contado con la colaboración de los agentes de Granada para materializar las detenciones.

Finalmente, el pasado día 25 de julio se localizó a los autores a los que se les intervino una veintena de DNI sustraídos y dinero en efectivo ocultos en el techo del vehículo que utilizaban para sus desplazamientos entre las provincias. En un registro posterior fueron incautados otros 110 documentos de identidad y 13.000 euros en efectivo.

Una vez finalizadas las diligencias policiales los tres detenidos fueron conducidos al Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Fe (Granada) en funciones de guardia, ingresando todos ellos en prisión provisional.

Con estas últimas detenciones se da por concluida la denominada 'Operación Identitas', centrada en la erradicación de las suplantaciones de identidad con este modus en todo el territorio nacional. Sumadas a las detenciones practicadas en Almería el pasado 8 de mayo durante la primera parte de la operación han permitido desarticular los dos grupos activos hasta la fecha imputándoles la comisión de 252 delitos.