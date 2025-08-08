Hallado muerto el joven estadounidense desaparecido en Ordesa

El joven estadounidense de 27 años que llevaba desaparecido en Ordesa desde el pasado 14 de julio ha sido hallado casi un mes después sin vida.

A las 13.15 horas del día de este viernes, efectivos del GREIM y UME (que se habían unido al dispositivo a finales de la pasada semana), han localizado en una zona de difícil acceso y caída de unos 200 metros de la cara norte de Monte Perdido, término municipal de Bielsa, a una persona con signos no compatibles con la vida, siendo evacuada por la Unidad Aérea de Benasque, mediante un ciclo grúa y trasladada a la helisuperficie de Boltaña, donde esperaban los servicios funerarios para llevarla al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza, para confirmar la identidad de la persona rescatada.

La alarma sobre el paradero de Cole Henderson comenzó el 14 de julio, cuando un amigo denunció su desaparición al extrañarle que no regresara a su domicilio en Países Bajos el día de antes, precisamente, la fecha en la que estaba previsto su regreso de España. Entonces se activó el dispositivo de búsqueda al instalarse un puesto de mando en el pabellón polideportivo de Torla, donde precisamente se encontró el vehículo de este joven estadounidense. Se piensa que el desaparecido pretendía ascender Monte Perdido y recorrer el valle de Ordesa.

Inmediatamente, la Guardia Civil de Huesca activó un dispositivo de búsqueda, catalogado como Operación de Rescate Complejo (ORC), en el participaron efectivos de la Unidad GREIM de Aragón, Navarra y Lleida, así como Unidad Aérea de Benasque, guías caninos, perros de búsqueda de personas y pilotos de drones, recorriendo los tres sectores (Pineta, Añísclo y Ordesa) del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

En los días posteriores se ha continuado con la búsqueda, en la que se ha ampliado con personal de diferentes unidades de Guardia Civil, como Equipo PEGASO y Grupo de Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Zona de Aragón.

El pasado 2 de agosto se sumó a este dispositivo de búsqueda la Unidad de Militar de Emergencias (UME), apoyando con personal especialista en montaña, servicio cinológico, operadores de drones y su servicio aéreo que, junto al resto de efectivos de Guardia Civil, han recorrido de forma conjunta y muy activa, las zonas de más difícil acceso y mayor requerimiento técnico del Parque Nacional.

Cole Henderson llegó a España a principios de julio para disfrutar unos días de los Sanfermines en Pamplona. Desde allí marchó al pleno corazón del Pirineo oscense, donde le perdió la pista en torno a las 14.00 horas del 9 de julio cuando aparcó su coche en Torla y le envió un mensaje a un amigo informándole del inicio de la actividad. Su siguiente paso fue poner el móvil en modo avión.