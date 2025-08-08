Incautadas casi 2.800 plantas de marihuana en una operación en varios municipios de Teruel

La Guardia Civil ha intervenido 2.771 plantas de marihuana en los términos municipales de Puertomingalvo y Linares de Mora, en la provincia de Teruel, y ha detenido a dos personas que fueron sorprendidas 'in fraganti' cuidando una de las plantaciones. Esta intervención se enmarca en la operación Sumero, que ha permitido desmantelar tres plantaciones ubicadas en parajes naturales de estas localidades.

La investigación comenzó a finales de junio cuando el Equipo ROCA y SEPRONA de Mora de Rubielos detectaron actividad sospechosa durante labores de vigilancia medioambiental en el paraje Huertos de Casa Clac (Linares de Mora) y en Las Torrecillas (Puertomingalvo).

Las plantaciones contaban con varios puntos de contravigilancia para detectar la presencia policial, además de dos zonas habilitadas como áreas de vida donde los detenidos almacenaban víveres y pertenencias, y los trasladaban conforme finalizaban las labores de cuidado, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

En una de las instalaciones, los agentes localizaron un secadero en construcción de aproximadamente 10 metros cuadrados, con dos niveles para el secado de las plantas, lo que evidenciaba una elevada previsión de producción.

Además de las plantas, se intervinieron fertilizantes, abonos, documentación, dos teléfonos móviles y varios routers.

El operativo contó con la participación de diversas unidades especializadas: ROCA Mora de Rubielos y Alcañiz, SEPRONA, USECIC, GREIM, equipo EDOA-UOPJ, equipo PEGASO, el servicio de Sanidad de la Comandancia de Teruel, el Servicio Cinológico de Zaragoza y el helicóptero UHEL de Valencia.

Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Teruel, que decretó el ingreso en prisión provisional de los dos detenidos.