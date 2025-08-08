Rescatados cuatro espeleólogos extraviados en la Cueva del Alba, en el Pirineo de Huesca

Especialistas de la Guardia Civil han rescatado a cuatro espeleólogos catalanes que se extraviaron mientras realizaban una ruta en la Cueva del Alba de los Baños de Turpi, en el municipio pirenaico de Benasque (Huesca), en cuyo interior esperaron casi ocho horas a la espera de ser localizados.

Según informa el Instituto Armado, la voz de alerta fue dada a las 05:30 horas del pasado martes a través de una llamada telefónica hecha para comunicar que los cuatro espeleólogos no habían regresado y que se encontraban extraviados y exhaustos en el interior de la gruta.

Los especialistas de la Guardia Civil desplazados a la zona consiguieron culminar el rescate siete horas y media después y trasladar hasta su vehículo a los espeleólogos, tres hombres de 48, 50 y 59 años vecinos de Cunit (Barcelona) y una mujer de Lérida de 47.

Esta intervención se suma a los más de 15 rescates realizados por la Guardia Civil de Huesca en los últimos cuatro días.

El 3 de julio, el GREIM de Huesca se trasladó a la cima del Mallo La Visera de Riglos tras recibir el aviso de dos escaladores alemanes que no podían descender al encontrar el sistema de rápeles poco definido. Tras localizar a los escaladores, fueron apoyados con iluminación e información en el descenso y posteriormente evacuados en el vehículo oficial hasta su vehículo particular.

Una picadura de animal a una vecina de Zaragoza también movilizó a los servicios de emergencia el 4 de julio.Tras sufrir la picadura, la mujer comenzó a marearse, a tener fiebre y una fuerte reacción en la piel. El GREIM de Panticosa se trasladó al embalse de Escarra y evacuaron a la herida en helicóptero al Hospital San Jorge de Huesca.

La mayoría de los avisos a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón consisten en peticiones de traslado por heridas tras una caída o senderistas que no localizan la ruta de regreso.