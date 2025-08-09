Un incendio en una empresa química en La Cartuja obliga a cortar la vía del tren
La circulación ferroviaria ha sido restablecida en poco menos de una hora. El fuego no ha causado heridos por el momento
Durante la madrugada de este sábado se ha declarado un incendio en la empresa de químicos industriales Adiego Hermanos, ubicada en el polígono industrial La Cartuja Baja (Zaragoza).
Equipos de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza se encuentran actuando en la zona para controlar el fuego que, en estos momentos evoluciona favorablemente, y minimizar los riesgos derivados del siniestro.
También se han desplazado hasta la zona Policía Local, Guardia Civil y un técnico de Emergencias del 112.
Como medida preventiva, se ha procedido al corte de la circulación ferroviaria convencional, puesto que la vía del tren se encuentra a pocos metros de la empresa afectada, aunque apenas una hora después, la circulación se ha podido restablecer.
Asimismo, durante la madrugada se dio aviso a los vecinos de La Cartuja de que permanecieran en sus viviendas, por precaución. Medida ya levantada.
Según fuentes oficiales del Gobierno de Aragón, no hay constancia de momento que haya habido herido alguno.
