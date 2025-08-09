Muere un trabajador en un restaurante de Las Fuentes

Un nuevo trabajador ha muerto este sábado en Zaragoza. Un empleado del restaurante El Casero, en el barrio de Las Fuentes, ha fallecido pasadas las 12.30 en la cocina del establecimiento. Son ya 25 muertes en el trabajo las que Aragón ha tenido que lamentar en el presente año.

Las primeras hipótesis apuntan a que este empleado estaba manipulando una campana extractora cuando ha tenido lugar el fallecimiento. La investigación sigue abierta para determinar todos los motivos que han derivado en este fatal desenlace.

Hasta 25 trabajadores han perdido la vida en su puesto laboral en lo que va de año. El último, un operario de una empresa de ascensores, en un suceso con causas no traumáticas. Apenas un día antes fallecía un empleado en la fábrica de Saica en El Burgo de Ebro mientras pintaba uno de sus depósitos.

Las cifras alarman a instituciones, sindicatos y patronal. El año pasado, 2024, 28 personas murieron en accidente laboral. Este ejercicio, a falta de cuatro meses, ya han sido 25 los fallecidos que ha habido que llorar.

El Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral se reunirá en septiembre, de manera extraordinaria, para insistir en la cultura de prevención de riesgos laborales. Pondrá el foco, según confirma la DGA, en las subcontratas.