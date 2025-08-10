Herido grave un motorista en un accidente en Toril (Teruel)

Un motorista de 48 años ha resultado herido grave como consecuencia de un accidente de tráfico que tuvo lugar en la tarde de este sábado, pasadas las 19.00 horas, en el término municipal de Toril, en la provinica de Teruel.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil en Teruel, el accidente se produjo sobre las 19.00 horas, cuando el motorista sufrió una caída en la calzada y la posterior salida de la vía en la carretera TE-V-9121, en el término municipal de Toril, sin que hubiera otros vehículos implicados, según las primeras informaciones.

Como consecuencia del siniestro vial, del que se investigan las causas, el herido fue evacuado, en primer momento, en helicóptero hasta el hospital Obispo Polanco de Teruel y, posteriormente, hasta el hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde permanece ingresado por la gravedad de las heridas que sufrió en el accidente.

El Equipo de investigación de Siniestros del subsector de Tráfico de Teruel se está encargado de analizar las causas del suceso.

Este es el segundo accidente grave registrado en las carreteras aragonesas este fin de semana, después de que un hombre falleciera también este sábado en un accidente tras caer con su furgoneta a un canal en Castillonroy.