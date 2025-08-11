Detenido por hacerle un mataleón a un taxista en plena autovía en Zaragoza
La Guardia Civil arrestó a un vecino de Zuera con multitud de antecedentes por la agresión al taxista y también resistencia, insultos y amenazas a agente de la autoridad
La Guardia Civil ha detenido a un hombre tras agredir a un taxista durante el recorrido que había contratado en la provincia de Zaragoza, utilizando la peligrosa técnica del 'mataleón' en plena autovía.
Al detenido, un hombre español de 52 años, vecino de Zuera (Zaragoza) y con antecedentes policiales, se le imputan, además de la agresión, delitos de resistencia, insultos y amenazas a agente de la autoridad, ha informado la Benemérita.
Los hechos sucedieron sobre las 23:30 horas del pasado 7 de agosto, cuando un taxista solicitó ayuda a la Guardia Civil tras ser víctima de una agresión en carretera por parte de un cliente.
Según su relato, el taxista recogió al cliente en un establecimiento ubicado en la A-68 para trasladarlo a Zaragoza capital, pero poco después de iniciar el trayecto cambió de opinión y pidió que lo llevase hasta la localidad de Zuera.
Cuando habían recorrido tan solo dos kilómetros, sin mediar palabra, el cliente se situó detrás del conductor y lo rodeó con sus brazos realizando la técnica del 'mataleón', un método de estrangulamiento peligroso y prohibido.
La víctima, ante estos hechos y al notar que se estaba quedando sin respiración, realizó varias maniobras con su vehículo para desestabilizar a su agresor, consiguiendo finalmente zafarse, parar el vehículo y salir rápidamente para pedir ayuda con su móvil a la Guardia Civil, mientras le impedía bajar del turismo.
De inmediato, se personó en el lugar una patrulla del Destacamento de Tráfico de Alfajarín, que detuvo al supuesto agresor y asistió a la víctima, mientras que agentes de Seguridad Ciudadana de El Burgo de Ebro se hicieron cargo del detenido.
Desde el momento de la detención, esta persona se mostró agresiva con los agentes, llegando a bajarse los pantalones mostrando los genitales y sin cesar de insultar, amenazar y golpear a la Guardia Civil, en una actitud violenta que no cesó incluso durante su traslado a dependencias policiales.
El detenido quedó a disposición judicial el pasado viernes, 8 de agosto.
- Gonzalo Bernardos advierte del 'festival' inmobiliario que viene: 'La vivienda de compra se pondrá muy cara...
- El Real Zaragoza cierra el fichaje de Adrián Rodríguez, tercer portero del Alavés
- Esta es la peor piscina municipal de Zaragoza según las reseñas de Google: 'Cada dos por tres pasa algo
- Paulino se lleva los honores. La crónica del Real Zaragoza-SD Huesca (1-1)
- Muere electrocutado un trabajador de 22 años en un restaurante de Las Fuentes
- Gabi: 'Si quisiéramos tener la plantilla completa mañana, la tendríamos. Pero creo que estamos decidiendo bien
- El Cordobés actualiza el parte médico de su hija Alba tras su accidente en Indonesia: 'Se torció todo
- El Real Zaragoza tiene sobre la mesa el ofrecimiento del portero mexicano 'Memo' Ochoa