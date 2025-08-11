Detenido por hacerle un mataleón a un taxista en plena autovía en Zaragoza

La Guardia Civil ha detenido a un hombre tras agredir a un taxista durante el recorrido que había contratado en la provincia de Zaragoza, utilizando la peligrosa técnica del 'mataleón' en plena autovía.

Al detenido, un hombre español de 52 años, vecino de Zuera (Zaragoza) y con antecedentes policiales, se le imputan, además de la agresión, delitos de resistencia, insultos y amenazas a agente de la autoridad, ha informado la Benemérita.

Los hechos sucedieron sobre las 23:30 horas del pasado 7 de agosto, cuando un taxista solicitó ayuda a la Guardia Civil tras ser víctima de una agresión en carretera por parte de un cliente.

Según su relato, el taxista recogió al cliente en un establecimiento ubicado en la A-68 para trasladarlo a Zaragoza capital, pero poco después de iniciar el trayecto cambió de opinión y pidió que lo llevase hasta la localidad de Zuera.

Cuando habían recorrido tan solo dos kilómetros, sin mediar palabra, el cliente se situó detrás del conductor y lo rodeó con sus brazos realizando la técnica del 'mataleón', un método de estrangulamiento peligroso y prohibido.

La víctima, ante estos hechos y al notar que se estaba quedando sin respiración, realizó varias maniobras con su vehículo para desestabilizar a su agresor, consiguiendo finalmente zafarse, parar el vehículo y salir rápidamente para pedir ayuda con su móvil a la Guardia Civil, mientras le impedía bajar del turismo.

De inmediato, se personó en el lugar una patrulla del Destacamento de Tráfico de Alfajarín, que detuvo al supuesto agresor y asistió a la víctima, mientras que agentes de Seguridad Ciudadana de El Burgo de Ebro se hicieron cargo del detenido.

Desde el momento de la detención, esta persona se mostró agresiva con los agentes, llegando a bajarse los pantalones mostrando los genitales y sin cesar de insultar, amenazar y golpear a la Guardia Civil, en una actitud violenta que no cesó incluso durante su traslado a dependencias policiales.

El detenido quedó a disposición judicial el pasado viernes, 8 de agosto.