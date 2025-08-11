El Seprona investiga a un vecino de Zaragoza por provocar un incendio en La Puebla de Alfindén

La Guardia Civil ha finalizado una investigación tras producirse dos incendios en el término municipal de La Puebla de Alfindén, e investigado al presunto autor de uno de los incendios por un supuesto delito de incendio.

La tarde del 2 de agosto se recibió un aviso en la Central de Emergencias de Guardia Civil (062), por la existencia de dos incendios activos, casi simultáneos, en el polígono industrial de Malpica, del término municipal de La Puebla de Alfindén. Por tal motivo se activaron patrullas de seguridad ciudadana y Seprona, así como bomberos.

El primero de los incendios afectaba a un solar sin edificar que se hallaba cubierto de masa vegetal, especies arbóreas y arbustivas, existiendo peligro de que las llamas alcanzasen a un remolque de camión, cargado de plásticos, muy próximo al foco del incendio. El segundo, se produjo casi simultáneamente, y afectaba a un terraplén cubierto de vegetación, próximo a una nave industrial que albergaba productos inflamables. Gracias a la rápida actuación de los bomberos y la Guardia Civil se evitó que las llamas alcanzaran a dicha nave en la que se habría producido un incendio de mayor gravedad.

De la investigación practicada por el Seprona se lograron hallar indicios que evidenciaban que uno de los incendios fue provocado, al mismo tiempo que se obtenía la identidad del presunto autor del mismo, tratándose de un varón que, tras prender fuego a un matorral, huyó del lugar rápidamente en un vehículo.

Por todo ello, el pasado 7 de agosto, la Guardia Civil localizó e investigó a dicha persona, tratándose de un joven de 24 años, vecino de Zaragoza al que se le imputó un supuesto delito de incendio.