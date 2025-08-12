Detenido un camionero por adelantar a otro camión de forma temeraria en El Grado

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, ha detenido a una persona como supuesta autora de un delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta, poniendo en grave peligro la vida o integridad de otras personas.

El pasado 01 de agosto, a la altura aproximada del punto kilométrico 5,500 de la carretera autonómica A-138 (Barbastro – Francia), en el término municipal de El Grado, una persona que conducía un vehículo articulado, realizó un adelantamiento por su carril izquierdo de forma antirreglamentaria a otro vehículo articulado, en un tramo de visibilidad reducida.

Mientras realizaba la maniobra, circulando por carril izquierdo en sentido contrario, se aproximaba otro vehículo, circulando éste por su carril y en el sentido que le indicaba la vía, obligando al conductor de este último a frenar de forma brusca y esquivar con gran pericia hacia el borde derecho de la calzada, para evitar la colisión frontal entre ambos.

Inmediatamente, el conductor perjudicado puso en conocimiento al GIAT, los hechos acaecidos, aportando las imágenes grabadas desde su vehículo.

Vecino de Lérida

Finalmente, tras las investigaciones realizadas para la averiguación del supuesto autor de los hechos, los agentes pudieron localizar e identificar al posible conductor, procediendo el pasado día 06 de agosto a su detención por un delito contra la seguridad vial, siendo un varón de 62 años y vecino de Lleida.

El GIAT del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las correspondientes diligencias, que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia en Barbastro, debiendo el detenido presentarse cuando la Autoridad Judicial lo estime conveniente.