Detenido por liarse a 'alcantarillazos' contra la comisaría de Delicias en Zaragoza

Una de las imágenes de la jornada en Zaragoza la ha protagonizado tristemente un joven de origen magrebí, que arrancó de cuajo una alcantarilla de la calle Obispo Covarrubias y la lanzó en repetidas ocasiones contra una de las puertas traseras de la comisaría de Policía Nacional de Delicias, situada en la avenida de Valencia.

Las cámaras de seguridad de la comisaría captaron las agresivas imágenes en las que el joven descarga toda su furia contra el edificio. El detenido, un joven de 22 años que no está registrado en España, estaba descalzo, vestía ropa oscura y gritaba con todas sus fuerzas mientras lanzaba la alcantarilla una y otra vez contra la comisaría de Delicias.

Al observar lo que estaba sucediendo, los propios agentes de la comisaría acudieron a la zona trasera del edificio para detener al individuo. El hombre se mostró agresivo durante su detención y amenazó a los agentes al grito de "voy a matar a todos los policías". El detenido ha pasado a disposición judicial a primera hora de la tarde de este martes tras ser acusado de un delito de daños y amenazas.

También se desconocen los motivos que llevaron al detenido a liarse a alcantarillazos contra la comisaría de la Policía Nacional, aunque a escasos metros del lugar se encuentra la oficina de Extranjería, que está cerrada por la tarde por lo que en ningún caso podría ser atendido.