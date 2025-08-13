Un detenido en Huesca por falsedad documental de recetas farmacéuticas

El puesto de la Guardia Civil de Tardienta ha detenido a una persona como presunta autora de dos delitos de falsedad documental de recetas farmacéuticas, uno consumado y otro en grado de tentativa, ocurridos en dos farmacias, una de la Comarca de Los Monegros y otra de la Comarca de La Hoya de Huesca.

El pasado 4 de agosto, la Benemérita tuvo conocimiento de que, en la farmacia de una localidad monegrina, una persona había comprado con recetas falsas un medicamento común, tropicamina (colirio oftalmológico), necesitando prescripción médica para su compra, siendo su formato en gotas.

Dicha sustancia, consumida directamente por vía intravenosa, causa efectos similares a la heroína o empleada junto a otros compuestos, se puede obtener desomorfina, llamada comúnmente "krokodil". La desomorfina es un derivado de la morfina que posee efectos sedantes y analgésicos, siendo más potente que la morfina.

Tras las gestiones realizadas para el esclarecimiento de los hechos, los agentes en el día de ayer, detuvieron de forma infraganti, a una persona que intentaba comprar el citado fármaco en la farmacia de una localidad de la Comarca de la Hoya de Huesca, presentando una receta falsa, por lo que se procedió a su detención como supuesto autor de dos delitos de falsedad documental.

En el momento de la intervención, portaba más recetas para su uso fraudulento, siendo un varón de 53 años y vecino de Huesca.

El Puesto de la Guardia Civil de Tardienta, ha instruido las correspondientes diligencias que, junto con el arrestado, fueron en el Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca, quedando el detenido en libertad con cargos.