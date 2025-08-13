Sigue la oleada de robos en Valdejalón: un detenido tras desvalijar una casa en Calatorao

La Guardia Civil ha detenido a uno de los presuntos autores de un robo en una vivienda en la localidad de Calatorao (Valdejalón) gracias a la colaboración ciudadana y la rápida actuación de los vecinos, que detectaron la presencia de varias personas en un inmueble que es una segunda residencia y en el que, en estos días, no había nadie de la familia habitando la casa.

La localidad encadena una oleada de robos desde hace meses que ha hecho que el ayuntamiento solicitase la instalación de cámaras de vigilancia, y que ha propiciado también la reunión del alcalde, David Felipe, con la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero. Sin embargo, pese a estas medidas, entre la población cunde una sensación de inseguridad ya que los robos se producen, incluso, a la luz del día. Las cámaras ya están instaladas, aunque pendientes de ser activadas.

En este último caso, la colaboración vecinal ha sido fundamental para frustrar un robo en una vivienda de Calatorao que está situada en el centro del casco urbano, junto a la carretera nacional que atraviesa el municipio. Se trata de una travesía muy transitada y, por ello, ha sido posible frustrar el intento de robo de esta vivienda que ha sido desvalijada por los ladrones.

El primer aviso lo dio un vecino que se percató de que en la vivienda, que es una segunda residencia, se escuchaban ruidos y estaban las luces encendidas. Tras comprobar con los propietarios que no había nadie de la familia en su interior, el vecino llamó a la Guardia Civil, que se personó en el lugar con las primeras luces del día, a la vez que llegaba un familiar de los propietarios de la vivienda y detuvieron a uno de los presuntos ladrones, que se encontraba sentado a la entrada de la casa. Presumiblemente, estaba a la espera de que sus compinches acudieran a recoger los enseres que habían acumulado dentro de la vivienda y que habían depositados en telas para cargarlos en un vehículo y llevárselos.

Los ladrones destrozaron hasta las macetas de la casa, y dejaron latas de cerveza a su paso. / F. C.

Una vez personados en la vivienda, los propietarios de la misma pudieron comprobar que los ladrones habían accedido a su interior rompiendo la persiana de una ventana de una terraza de la parte posterior. Para ello debieron escalar un muro que protege la vivienda de más de dos metros de altura y trepar a la terraza.

Una vez en el interior no solo seleccionaron aquello que les pudiera interesar, sino que destrozaron parte del mobiliario interior de la vivienda, rompiendo macetas, mesas, cristales, objetos y revolviendo toda la vivienda, incluyendo armarios, cómodas o cualquier elemento que pudiera contener algo en su interior. Además, dejaron muestras de haber pasado en el interior un buen rato, dejando tiradas en la casa varias latas de cerveza vacías.

Los propietarios de la vivienda han iniciado el recuento de los daños y de las pérdidas para presentar la correspondiente denuncia.