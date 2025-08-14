El Seprona investiga a nueve personas por irregularidades en la vacunación y venta de medicamentos para animales

La Guardia Civil ha finalizado una investigación, que se inició en junio del pasado año, e investigado a nueve personas y dos empresas por un supuesto delito de intrusismo profesional, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

El pasado mes de junio, especialistas de Seprona de la Guardia Civil de Zaragoza, tuvieron conocimiento de la posible existencia de una “cartilla sanitaria canina” editada y utilizada por un núcleo zoológico, en la que constaban dos vacunaciones de mayo de 2024, firmadas por un veterinario del cual no se podía identificar ni su nombre ni su número de colegiado.

Por tales hechos, el Seprona se personó en dicho Centro Canino para realizar comprobaciones, tanto de las instalaciones y de los animales que allí se encontraban, como de la documentación de la actividad, dando como resultado la intervención de dos “cartillas sanitarias caninas” en las cuales constaban las dos vacunas sin el registro del veterinario que las había suministrado.

De las inspecciones llevadas a cabo por los especialistas de la Guardia Civil, se obtuvo la manifestación del personal de una clínica veterinaria y del veterinario oficial del núcleo zoológico, los cuales afirmaron no haber realizado el suministro de las citadas vacunas que aparecían en las cartillas sanitarias ni en los pasaportes caninos.

Por este mismo motivo, los agentes se personaron en dos establecimientos dedicados a la venta de animales, relacionados con el Centro Canino y ubicados a las provincias de Zaragoza y Huesca, para entrevistarse con los propietarios y realizar las comprobaciones pertinentes de la documentación de los animales y de los centros, donde verificaron que, en las cartillas sanitarias de los cachorros que provenían del núcleo zoológico en cuestión, no aparecía identificado el veterinario que había realizado el suministro de las vacunas. Así mismo, se llevó a cabo una inspección en dos distribuidoras de medicamentos veterinarios de la provincia de Zaragoza, cuyos responsables manifestaron no haber realizado ninguna venta de productos al Centro Canino ni a sus representantes.

Con toda la información recabada en la investigación se pudo constatar que los tratamientos veterinarios reflejados en las Cartillas Sanitarias y Pasaportes intervenidos no fueron suministrados por un veterinario colegiado ni existían las facturas de compra de dichas vacunas.

Por todo ello, el pasado mes de junio, la Guardia Civil localizó e investigó a nueve personas, tratándose de dos veterinarios, tres criadores de perros, tres gerentes de distribuidoras de medicamentos y un responsable de un establecimiento de venta de animales, así como a dos empresas distribuidoras de medicamentos veterinarios a los que se les imputó un supuesto delito de intrusismo profesional, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.