Tres investigados por robar 115 electrodomésticos valorados en 90.000 euros

La Guardia Civil ha investigado a 3 varones de edades comprendidas entre los 22 y los 35 años de edad, a los que se les atribuye un delito de receptación. Las investigaciones tienen lugar tras la denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Casetas (Zaragoza), por la sustracción de una cabeza tractora y el semirremolque, en la localidad de Fraga (Huesca), el pasado día 22 de junio cuando este transportaba una carga de electrodomésticos nuevos de diferentes conocidas marcas, valorada en 90.000 euros.

Tras realizar gestiones relacionadas con la sustracción del camión se puede comprobar, que el vehículo habría circulado hasta el polígono industrial de la localidad de Yuncos (Toledo) al menos tres horas, antes de ser abandonado en el polígono industrial “Las Cárcavas” de la localidad de Illescas donde fue recuperado.

Por parte de la Guardia Civil de Illescas, se localizó una nave y en su interior una gran cantidad de mercancía embalada, compatible con electrodomésticos por su apariencia y dimensiones.

Las investigaciones dieron su fruto identificando a tres personas relacionadas con la nave y la mercancía que había en el interior, siendo autorizada la entrada y registro por el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Illescas, siendo recuperados los 115 electrodomésticos sustraídos por un valor de 90 mil euros.

Finalizadas las gestiones en la nave industrial componentes del Área de Investigación continúan con la práctica de gestiones tanto con los responsables de la nave como con su propietario, dando como resultado final la investigación de tres varones y entregando toda la mercancía sustraída y el camión a su legítimo propietario. La rápida actuación de la patrulla en los primeros momentos que sucedieron estos hechos fue clave para que la mercancía que había sido receptada no se distribuyera rápidamente de manera ilícita en puntos habituales de compra-venta de electrodomésticos cercanos a la provincia de Toledo.

La Guardia Civil agradece a los ciudadanos su colaboración y recuerda que el teléfono de emergencias del que dispone la Guardia Civil, 062, está las 24 horas a su disposición. Igualmente, se informa de la existencia de la aplicación de móvil gratuita ALERTCOPS para que ante cualquier eventualidad puedan ponerse en contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.