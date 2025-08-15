Detenidos tras robar en el interior de un coche en Zaragoza

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo. Los hechos ocurrieron en torno a la una de la madrugada del jueves, cuando n ciudadano alertó al 091 de que estaba viendo a dos varones forzando un turismo estacionado en una calle del barrio de las Delicias.

Mientras una patrulla policial se dirigía al lugar, el requirente informó de que los individuos habían huido tras conseguir acceder al interior del coche y sustraer varios objetos del mismo, aportando las características físicas de los dos jóvenes.

Al llegar, los agentes comprobaron que la ventanilla trasera del lado del copiloto se encontraba bajada por la fuerza y que el interior del vehículo se encontraba muy revuelto.

Tras contactar con la propietaria del coche, esta les manifestó que al aparcarlo unas horas antes, lo había dejado perfectamente cerrado y sin ningún daño.

Libertad con cargos

Los indicativos policiales realizaron batidas por las inmediaciones, localizando a los dos sospechosos a unos doscientos metros, escondidos en una zona ajardinada y junto a ellos varios efectos, entre ellos una luz de emergencia, fundas de gafas, la documentación del vehículo y otros objetos personales reconocidos por su propietaria, por lo que fueron inmediatamente detenidos y trasladados a dependencias policiales.

Además al realizarles el cacheo superficial de seguridad, los agentes intervinieron dos cadenas doradas y un teléfono móvil cuya procedencia no pudieron justificar los detenidos y que podrían estar relacionados con otros ilícitos.

Horas después los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia, quien tras oírlos en declaración decretó su puesta en libertad con cargos.