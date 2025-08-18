En libertad tras cortarle con un cristal en el cuello a un vecino de Ricla

El joven argelino que el pasado sábado le clavó un cristal en el cuello a otro ciudadano de origen magrebí en Ricla (Zaragoza) ha quedado en libertad. Así lo ha resuelto el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina una vez que el Equipo Territorial de Policía Judicial adscrito a este mismo municipio ha entregado en el Juzgado de Guardia el atestado con las pesquisas en las que han avanzado los investigadores desde que se conoció la agresión. Entre ellas, según ha podido saber este diario, consta el origen de la trifulca: los celos por una mujer que lleva poco tiempo residiendo en Ricla.

Al detenido, un varón argelino nacido en 1995, se le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa que engrosa su lista de antecedentes al contabilizar otros arrestos por delitos de hurtos o daños. En esta ocasión se le detuvo de inmediato en la calle Rocasolano a pesar de que intentó darse a la fuga cuando vio aparecer a una patrulla de la Guardia Civil. Allí, en un bar ubicado en esta misma calle, comenzó a fraguarse la trifulca en torno a las 19.00 horas del pasado 16 de agosto.

Y en el transcurso de la discusión uno de los dos implicados recibió un corte en el cuello con una botella de cristal. Por eso la víctima fue trasladada al hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, donde fue intervenida quirúrgicamente para frenar la fuerte hemorragia que le llevó a sangrar en abundancia hasta el punto de que ingresó en Urgencias en estado crítico. Ayer por la mañana ya fue trasladado a planta y se encuentra fuera de peligro, según informaron fuentes del Gobierno de Aragón.

Hace poco más de dos años, el 16 de julio de 2023, este mismo municipio de la comarca de Valdejalón quedó conmocionado con el asesinato de Habib, un joven argelino de 24 años que fue masacrado a las puertas del número 6 de la calle Manuel Canela Lausín. Los asesinos lograron darse a la fuga sin que por el momento se les haya detenido, pues desde el primer momento se barajó la posibilidad de que abandonaran el país.