El incendio de un camión grúa en la A-23 provoca cortes de tráfico en Calamocha

El incendio de un camión grúa este lunes en la A-23 a la altura del término municipal de Calamocha (Teruel) ha provocado cortes al tráfico en sentido Zaragoza, según ha informado la Guardia Civil, que ha señalado asimismo que no se han reportado heridos.

Tras el incendio, ha quedado cortada la A23 en el km.195, por lo que se ha habilitado paso en km. 185 de la A-23 para enlazar con la N-234 hasta km. 202 sentido Zaragoza

Un bombero actúa para soforcar el fuego del camión grúa. / DPT

La Diputación Provincial de Teruel ha informado que los bomberos de la institución han acudido al lugar en torno a las 9:00 horas, donde han realizado tareas de extinción y limpieza de la calzada para restablecer la normalidad en la circulación.

La dotación ha sido de tres bomberos y un oficial con dos vehículos, ha detallado la institución