La mitad de los afectados por el incendio de Bruil sigue sin agua tres semanas después: "Va todo muy lento"

Un sonido, el del agua que cae tras abrir el grifo, ha devuelto algo de esperanza en la calle Eduardo Taboada después del virulento incendio que el 28 de julio se desencadenó en los bajos de esta urbanización del barrio zaragozano de Tenerías. Las llamas devoraron entonces las cañerías del inmueble, lo que ha llevado a sus vecinos a carecer de un servicio tan básico como el agua a lo largo de las tres últimas semanas. Hasta hoy. La administradora de fincas ha informado a los residentes de que ya se ha restablecido el suministro en los portales 2 y 4, o lo que es lo mismo, la mitad de los vecinos ya pueden ducharse en su casa mientras estos mismos trabajos continúan en los portales 6 y 8.

"Tengan en cuenta que podría producirse algún corte puntual en el servicio mientras duren los trabajos de reparación a lo largo de esta semana. Asimismo, debido a estos trabajos, el agua podría salir turbia temporalmente, por lo que se recomienda dejar correr el agua durante unos minutos antes de su uso", recoge la misiva que se ha enviado este lunes por la mañana a los vecinos, a quienes el pasado jueves ya se les adelantó que el 21 de agosto, este mismo jueves, quedaría "restablecido" el servicio de agua "con normalidad en todas las viviendas".

WhatsApp Image 2025-07-29 at 10.31.23.jpeg / JAIME GALINDO

A lo largo de los últimos días también han comenzado los trabajos de limpieza de la fachada, que quedó completamente ennegrecida por la gran columna de humo provocada por unas llamas cuyo origen está investigando la Policía Científica de la mano del Grupo de Homicidios. Son unas labores, las de limpieza, que se van a prolongar "durante todo el mes de agosto" y "parte del mes de septiembre", según trasladó la administradora de fincas a la comunidad de vecinos. Pero "en las zonas recayentes a los primeros pisos" podría ser necesaria la "sustitución de ladrillos" o "actuaciones de mayor envergadura", ya que la limpieza no está resultando suficiente para eliminar por completo los restos de hollín que todavía son visibles.

Otras novedades

En la circular que se remitió el día 18 también se informa de que un perito ya ha iniciado la evaluación individual de ventanas, persianas y carpintería exterior además de la previsión de que esta misma semana "pueda estar reparado" el cableado general para recuperar los servicios de televisión, Internet o telefonía que permanecen inutilizables. El acceso al garaje exterior, eso sí, se mantiene "restringido" al tratarse de la zona "más afectada" por el incendio y el lugar donde deben desarrollarse "la gran mayoría de trabajos".

Son los primeros trabajos que se están desarrollando en esta urbanización cercana al Parque Bruil para devolver la normalidad que tanto reclaman sus residentes, justo el mismo día en el que se cumplen tres semanas del suceso. "Hay muchos vecinos que siguen en hoteles, otros en pisos suyos o de familiares... así estamos de momento. Va todo muy lento. No puede ser que estemos tres semanas sin agua", ha lamentado un vecino de este mismo edificio en declaraciones a este diario.

Del origen del incendio tampoco se les ha transmitido ninguna novedad a la espera de determinar cómo se desató para depurar cualquier tipo de responsabilidad en los cuantiosos daños ocasionados que todavía se siguen valorando a día de hoy. En los porches se sitúa sin ninguna duda el punto cero, aunque se desconoce si fue interncionado o accidental en el asentamiento chabolista o si fue accidental al iniciarse en alguno de los vehículos. Entre ellos, eso sí, no constan coches eléctricos.