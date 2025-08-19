Agentes fuera de servicio detienen a un hombre que intentaba fugarse tras un accidente en Brea

Dos agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil fuera de servicio han detenido a un hombre que intentaba darse a la fuga al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad, que estaba atendido en accidente de tráfico en la localidad de Brea de Aragón, en la Comarca zaragozana del Aranda.

El detenido, que ya ha pasado a disposición judicial, es un hombre de 32 años, nacionalidad marroquí y vecino de Monteagudo de las Vicarías (Soria), y le imputan delitos contra la seguridad vial por conducir careciendo de permiso.

Los hechos ocurrieron sobre las 19.30 horas del pasado 15 de agosto cuando dos efectivos, fuera de servicio, fueron requeridos por una vecina de la localidad de Brea de Aragón por un accidente entre dos vehículos que acababa ocurrir en la entrada de acceso a la localidad.

De inmediato, ambos agentes se trasladaron al lugar comprobando que los ocupantes de dichos vehículos que había colisionado se encontraban en buen estado, poniendo estos hechos en conocimiento de la Central de Emergencias de la Guardia Civil, y procediendo a regular el tráfico y dar seguridad a la zona.

Pocos minutos después, una patrulla de la Guardia civil de Tráfico llegó al lugar haciéndose cargo del incidente, mientras los agentes de seguridad ciudadana abandonaron la zona al no ser ya necesaria su colaboración.

Intento de fuga

Es misma tarde, sobre las 21.20 horas, mientras los dos agentes fuera de servicio se encontraban por la zona conversando con los vecinos de la localidad, observaron cómo un vehículo, al percatarse de la presencia de la patrulla de la Guardia Civil de Tráfico y de Protección Civil, se intentó dar a la fuga a gran velocidad realizando maniobras bruscas, siendo en una de estas en las que casi arrolla a uno de los efectivos exentos de servicio y continuando con la huida sin aminorar la marcha.

Tras realizar señales manuales y sonoras e identificarse como Guardia Civil para que detuviera el vehículo, el conductor comenzó una huida a pie siendo perseguido por ambos agentes de seguridad ciudadana, hasta que pudieron interceptarlo y detenerlo pocos metros después. Este hombre, que se encontraba cansado y en gran estado de nerviosismo, intentó agredir a los efectivos cuando se identificaron como guardias civiles, consiguiendo detenerlo a pesar de su actitud agresiva.