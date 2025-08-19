Muere en el hospital la mujer que chocó contra un jabalí en Tarazona

La motorista que la madrugada del pasado domingo chocó con un jabalí en la N-122 murió ayer en el hospital Universitario Miguel Servet, donde ingresó en estado crítico tras este fatídico accidente de tráfico que tuvo lugar a la altura del término municipal de Tarazona (Zaragoza). La conductora no pudo superar la gravedad de las heridas que sufrió tras impactar con el animal y perder el control de su moto hasta salir de la calzada. El siniestro tuvo lugar en torno a las 06.00 horas del 17 de agosto.

Esa misma semana, el día 12, el acompañante de un camionero perdió la vida en el punto kilométrico 7 de la A-127, a la altura de Gallur (Zaragoza). El percance tuvo lugar en torno a las 17.30 horas cuando el camión se salió de la carretera y volcó. También resultó herido el conductor, que salió por su propio pie y fue trasladado a un centro hospitalario de la capital aragonesa.

Apenas dos días antes, el 10 de agosto, un hombre de 73 años murió en Castillonroy (Huesca) después de caer con su furgoneta en un canal de agua. La Guardia Civil recibió el aviso a través de la Sala de Emergencias 112 SOS Aragón de que se había producido un accidente de circulación en un camino de tierra paralelo a la carretera A-140. A la altuta del punto kilométrico 4,800, sentido ascendente, una furgoneta se había salido de la vía por el margen derecho y había caído a un canal de agua.