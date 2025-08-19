Una mujer frustra un robo en su casa en Zaragoza: "Es agosto y están a la que cae"

Unos ruidos al otro lado de la puerta sorprendieron de madrugada a una vecina del barrio zaragozano de Delicias que al asomarse por la mirilla descubrió como un hombre estaba "muy encenegadico en la cerradura". Y no era ningún vecino de su edificio que se hubiera equivocado de planta, así que la respuesta fue muy fácil: ese hombre de complexión delgada, cabeza rapada y piel blanca que se encontraba al otro lado de la puerta con "ganzúas" solo podía ser un ladrón. Los "golpes" de esta vecina en la misma puerta ahuyentaron al caco, que antes de abandonar el inmueble intentó entrar en otro piso según relata ahora esta mujer en declaraciones a este diario. "Es agosto y están a la que cae, a hacer su agosto", señala.

Y lo hace reflexionando sobre la posibilidad de que la Policía hubiera cazado al ladrón en el caso de que hubiera llamado al 091 antes de dar esos golpes a la puerta. "Estaba yo sola en casa y me puse un poco nerviosa. Tengo una buena cerraja por tema de prevención y no hubiera podido entrar", se resigna la vecina de esta urbanización cuya ubicación exacta omite este diario para salvaguardar la seguridad del edificio. De este episodio también fue conocedora otra vecina que escuchó "ruidos en el rellano".

Son unos hechos que tuvieron lugar la madrugada del 9 de agosto, en torno a las 07.15 horas, y que fueron comunicados al 091 para facilitar la descripción del individuo. De igual modo fueron puestos en conocimiento de la administradora de fincas de esta comunidad de vecinos, de ahí que en los últimos días se hayan colocado carteles en el rellano del edificio para informar al resto de residentes de lo sucedido.

"Con el fin de reforzar la seguridad de nuestra comunidad y prevenir posibles robos, les solicitamos encarecidamente que no permitan el acceso al edificio a personas que no conozcan o que no hayan sido expresamente autorizadas por algún vecino", recoge la misiva. "Asimismo, les recordamos la importancia de comprobar siempre que la puerta del portal quede bien cerrada al entrar o salir. Un simple descuido puede facilitar la entrada de personas ajenas y poner en riesgo la seguridad de todos. La colaboración de cada vecino es fundamental para mantener un entorno seguro", prosigue este mismo escrito.