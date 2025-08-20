Desalojadas varias familias tras el derrumbe de una vivienda en Alcañiz
Los dos inmuebles implicados se encontraban declarados en estado de ruina desde hace años
El derrumbe de una casa en el número 8 de la calle Ginebrosa de Alcañiz (Teruel), registrado en la noche del martes, ha obligado a desalojar a varias familias de los inmuebles colindantes por riesgo de afectación estructural.
Aunque no se han producido daños personales, la magnitud del colapso y la imposibilidad de comprobar de inmediato la estabilidad de las viviendas cercanas llevaron a las autoridades a actuar de manera preventiva, lo que ha obligado a realojar a cuatro personas en un hotel de la ciudad.
Los dos inmuebles implicados, los números 6 y 8 de la misma calle, se encontraban declarados en estado de ruina desde hace años y formaban parte de un expediente de demolición urgente abierto a principios de julio, aunque los trabajos aún no habían comenzado.
Según el informe elaborado por los Servicios Técnicos del ayuntamiento alcañizano, tanto la casa colapsada como la colindante ya habían sido desalojadas con anterioridad, por acumulación de hundimientos parciales, orificios en las cubiertas y deficiencias estructurales graves.
De hecho, en 2022, el ayuntamiento intervino de forma subsidiaria para reducir riesgos, con el derribo de una chimenea en mal estado y con el cierre de huecos de cubierta, aunque el deterioro continuó.
El colapso total del número 8 ha provocado además que parte de la cubierta y de la medianera del número 6 quedaran arrastradas debido a la adherencia constructiva entre ambos inmuebles, por lo que la Policía Local ha cerrado el acceso a la calle Ginebrosa y mantiene el perímetro precintado hasta que los técnicos municipales determinen si los vecinos desalojados pueden regresar a sus casas con seguridad.
