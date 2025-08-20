Ocho detenidos por una salvaje paliza para robar un móvil y una cartera en Zaragoza

Palos de madera, botellas de cristal, tapas de alcantarillas y sillas de una terraza. Estas fueron las armas que la madrugada del pasado sábado emplearon ocho varones de etnia gitana, entre ellos un menor de edad, para robarle el móvil y la cartera a un varón de nacionalidad rumana y de 41 años de edad en la calle Tomás Higuera, en el barrio zaragozano de Las Fuentes. De la paliza fueron testigos cuatro hombres y una mujer que acababan de abandonar el pub Coco Bongo, en la calle Florentino Ballesteros, donde precisamente habían coincidido esa misma noche con los agresores. A su salida la emprendieron contra la víctima, a quien abandonaron semiiconsciente con un traumatismo craneofacial y policontusiones.

Por eso fue trasladado de urgencia al hospital Universitario Miguel Servet, donde ya ha sido intervenido quirúrgicamente y donde evoluciona favorablemente de las lesiones que le infligieron sus agresores, entre ellos, los hermanos Juan Antonio G. B. y Abraham G. B. y Gabriel M. J. y Jonatan M. J., además de Samuel G. L., Fernando C. G., Ángel M. S. y Abraham J. B., este último de 16 años de edad. Asistidos de los abogados Carmen Sánchez Herrero, Luis Ángel Marcén y Elena Carnicer, los ocho detenidos se acogieron a su derecho a no declarar y quedaron en libertad tras pasar el sábado por la tarde a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, en funciones de guardia.

Según ha podido saber este diario, la Policía dio con el paradero de los ocho detenidos cerca del lugar en el que tuvieron lugar los hechos, en la intersección de las calles Tomás Higuera y el camino Fillas. A todos ellos -el mayor tiene 26 años- se les pudo ver con restos de sangre en la ropa, de ahí que no les quedara otra que confesar los hechos. Pero con un matiz, eso sí. "¡Uno a uno con los puños!", afirmó uno de los implicados.

De la paliza incluso consta un vídeo que grabó uno de los cinco testigos, contra quienes también arremetieron los encartados cuando intentaron proteger a la víctima de la paliza que estaba recibiendo. El herido no conoce a sus agresores, según manifestó in situ a los agentes que le asistieron. A ellos también les informó de que echaba en falta su cartera y su teléfono móvil.