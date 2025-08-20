Robos "sin cesar" en Zaragoza: la Policía se moviliza para atajar la oleada de hurtos y atracos

En estas épocas estivales lucha la Policía contra un clásico veraniego: los robos en domicilios. Pero en Zaragoza, desde principios de este mes de agosto, ha surgido otro quebradero de cabeza en forma de continuos hurtos y robos violentos que atenazan especialmente a un barrio de la ciudad. Tanto es así que desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón se ha enviado una circular a las cinco comisarías de distrito para alertar de estos golpes que se están sucediendo "sin cesar". Y por eso se va a reforzar la presencia policial en las calles de la capital aragonesa, especialmente en una zona concreta de la ciudad cuya ubicación exacta omite este diario para preservar la seguridad del entorno y garantizar el correcto desarrollo del operativo policial.

Así se desprende de la misiva que se ha remitido en los últimos días a las dependencias policiales de Actur-Rey Fernando, Arrabal, Centro, Delicias y San José, un escrito que alerta de "la continua comisión" de hurtos y robos con violencia a lo largo del presente mes de agosto. Especialmente se incide en el modus operandi del tirón para hacerse con objetos de valor como, por ejemplo, collares o cadenas, tal y como sucedió la noche del día 11 en pleno centro de Zaragoza, en la calle Don Jaime, donde un joven de origen magrebí abordó a una anciana y a su nieto para arrebatarle su cadena de oro.

A este mismo perfil del ladrón, un joven de origen magrebí, se alude en la circular mencionada a la hora de que los agentes lo tengan en cuenta en el transcurso de sus patrullas, pues la mayoría de estos robos se están cometiendo a pie de calle y a plena luz del día. También se habla del perfil de la víctima, una mujer de avanzada edad a quien estos amigos de lo ajeno siguen por la calle hasta que encuentran el momento oportuno para despojarla de sus pertenencias. Son, a grandes rasgos, los datos que se han facilitado a las cinco comisarías que están sumando efectivos a este operativo, que cuenta con el visto bueno del jefe provincial de Zaragoza, el comisario Francisco Javier Abadía.

Es una situación similar a la que se vivió entre finales del año pasado y principios del presente curso en el barrio de Delicias, donde un senegalés de 30 años cometió una veintena de robos en solo 46 días. En aquella ocasión también se difundió internamente una circular para atajar "una sensación de inseguridad" y "alarma social" entre los vecinos de avanzada edad. Y, gracias a esta comunicación interna, un agente fuera de servicio identificó en la calle a A. N. mientras intentaba cobrarse una nueva víctima.

De la investigación de aquellos golpes se hizo cargo el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Delicias, tal y como sucede ahora con el Grupo de Policía Judicial de la comisaría a la que pertenece el barrio en el que se están sucediendo estos nuevos robos. Hasta hace unos meses, de hecho, existía un grupo especializado en la investigación de los robos con violencia, pero desde la Jefatura Superior de Policía se decidió prescindir de esta unidad.