Amenaza de muerte a su expareja y agrede al agente que le detiene en Zaragoza

Las amenazas de muerte a su expareja llevaron la madrugada del pasado viernes hasta los calabozos a A. A. S., un varón de nacionalidad española y 51 años de edad que le profirió insultos de lo más vejatorio mientras le advertía de que le quitaría "la vida" si llamaba a la Policía. Al final fue detenido en el domicilio de Torrero en el que se había afincado apenas unos días antes después de que finalizara la orden de alejamiento que le separaba de esta misma mujer, según ha podido saber este diario. Pero su agresividad no finalizó con su detención, pues en la comisaría de Actur-Rey Fernando agredió a uno de los agentes que le iba a cachear antes de acceder a las dependencias policiales.

Por eso se le imputó un delito de amenazas y otro de atentado a agente de la autoridad, pues el funcionario refirió lesiones en el dedo pulgar, de ahí que esa misma noche se trasladara hasta el hospital Viamed Montecanal. Del centro hospitalario salió con un parte de lesiones que acompañó al atestado que se entregó en el Juzgado de Guardia. En este mismo documento se reseñó que A. A. S. propinó varias patadas y puñetazos a los agentes al mismo tiempo que les increpaba al grito de "¡sois unos hijos de puta!".

En este mismo tono se había dirigido hacia su mujer, a quien llamó "perra" y "puta" además de otros improperios en los que no abunda este diario para salvaguardar su privacidad. Fueron algunos de los insultos que le había proferido esa misma noche, en torno a las 01.00 horas, cuando la sala de emergencias del 091 recibió una llamada en la que se alertaba de lo sucedido. Y hasta el lugar de los hechos se desplazó una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuyos integrantes se entrevistaron con la víctima, a quien encontraron "en estado bastante nervioso".

Buena fe de su relato dio también su hijo, un menor de edad que ha sido testigo de estos episodios de malos tratos que se reanudaron a mediados del pasado mes de julio cuando el detenido regresó a este mismo domicilio tras cumplir con la orden de alejamiento que le separaba de la víctima. Tanto es así que el joven refirió los insultos con los que A. A. S. se dirige a su madre.