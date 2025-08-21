Muere el vecino del Actur que resultó herido en el incendio de su casa en Zaragoza

La víctima ingresó "muy grave" en la uci del hospital Miguel Servet

Un momento de la intervención de Bomberos de Zaragoza en la calle Pablo Iglesias.

Un momento de la intervención de Bomberos de Zaragoza en la calle Pablo Iglesias. / EL PERIÓDICO

El hombre, de mediana edad, herido en un incendio en sus vivienda el pasado domingo, 17 de agosto, ha fallecido en la mañana de este jueves, día 21. Estaba ingresado en la UCI del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza en estado "muy grave", han precisado fuentes del Gobierno de Aragón.

El fuego se declaró a primer hora de la tarde y obligó a desalojar a los vecinos del bloque de viviendas de ocho plantas de altura ubicado en la calle de Pablo Iglesias.

Los bomberos de Zaragoza tuvieron que actuar para sofocar las llamas y acceder a la vivienda incendiada para rescatar al hombre que presentaba un pronóstico grave.

