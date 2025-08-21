Sorprendidos dos ladrones cuando robaban en una casa de Zaragoza

Con las manos en la masa ha cazado esta madrugada la Policía a dos ladrones de etnia gitana que se habían colado en una vivienda unifamiliar ubicada en la calle Tirso de Molina, en el barrio zaragozano de Oliver. Y es que los agentes han sorprendido a J. F. B. M. (España, 1995) y J. G. G. (España, 2006) cuando campaban a sus anchas por el interior de este domicilio provistos de una linterna con la que alumbraban su camino para proveerse así de los efectos que quisieran. Pero un chivatazo ha dado al traste con sus intenciones porque no solo han marchado con las manos vacías, sino que han abandonado el domicilio con los grilletes puestos.

Entre sus pertenencias los agentes han encontrado una linterna, dos destornilladores, unas tijeras y una pata de cabra con la que supuestamente han forzado la puerta, ya que los agentes la han encontrado fracturada cuando han llegado allí en torno a las 05.30 horas de este 21 de agosto. Y a J. F. B. M. le han intervenido también una navaja de 12 centímetros de hoja, de ahí que también se le impute un delito de tenencia ilícita de armas que se suma al delito de robo con fuerza en las cosas por el que ambos han sido puestos a disposición de la Justicia a lo largo de esta mañana.

La Policía incautó una linterna, dos destornilladores, una pata de cabra, unas tijeras y una navaja a los dos ladrones detenidos esta madrugada en el barrio Oliver. / EL PERIÓDICO

Asistidos de los abogados Joaquín Tortajada y Luis Ángel Marcén, los dos detenidos han quedado en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, en funciones de guardia. Mientras que J. F. B. M. suma diez antecedentes, entre ellos varios hurtos, su compinche suma dos detenciones, la última de ellas por otro robo con fuerza cometido en este caso en Avilés.

Tan solo una hora antes de su detención, otro vecino del entorno ya había llamado a la sala de emergencias del 091 para informar de que estos dos individuos estaban forzando la puerta de esta vivienda. Pero a la llegada de los agentes, una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana, ya no había rastro de ningún amigo de lo ajeno, de ahí que solo pudieron comprobar que los cristales estaban fracturados.