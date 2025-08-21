Una mujer se refugia "aterrada" en un estanco de Zaragoza tras la paliza de su pareja

Ensangrentada y "aterrada" llegó hace unos días una mujer de 40 años a un estanco de Zaragoza ubicado entre el Camino del Pilón y la Ronda Ibon de Plan, en el barrio de Miralbueno. Y un rápido vistazo sobre su cuerpo auguraba que algo terrible le había pasado. No era para menos después de que su pareja le hubiera propinado una paliza. Para ello se valió supuestamente de un cinturón, un bastón, el cargador de una aspiradora y un casco, según relató esta misma mujer a los policías nacionales que le asistieron en el establecimiento en el que se refugió tras permanecer retenida en el domicilio del agresor desde la noche anterior, la del pasado 7 de agosto. Por estos hechos fue detenido Ó. F. B., un varón de 49 años y nacionalidad española que ingresó en la cárcel de Zuera.

Al agresor se le imputa un delito de lesiones, otro de detención ilegal y un tercero de quebrantamiento de condena, pues sobre él pesa una orden de alejamiento vinculada a una sentencia que le condenó por maltratar a esta misma mujer. Al respecto aclaró la víctima que fue ella quien se desprendió de la pulsera para acudir a la vivienda de O. F. B. Pero matizó que lo hizo por el "miedo" con el que vive hasta el punto de que "se ve obligada a convivir con él", según recoge el atestado que la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) remitió al Juzgado de Guardia, un documento en el que se hace constar el riesgo "alto" en el que queda encuadrada la víctima dentro del sistema Viogén.

El parte médico

Tanto es así que esta mujer no pudo abandonar el domicilio de su pareja la noche del 7 de agosto. Y no solo eso, sino que también sufrió una paliza a manos de este hombre de 49 años. Al día siguiente sufrió un nuevo episodio de violencia tras ser golpeada con un cinturón, un bastón, el cargador de una aspiradora y un casco. El parte médico refleja un neumotórax en el pulmón izquierdo, múltiples hematomas en los brazos, las piernas y los costados, la fractura de la nariz y la fractura de varios arcos costales, lo que llevó a su ingreso en la unidad de cuidados intensivos (uci) del hospital Clínico Universitario Lozano Blesa.

Sobre lo sucedido, varios vecinos del entorno explicaron a la Policía que la mujer presenta hematomas a diario aunque suele justificar que se ha caído por las escaleras. En sus bases de datos los agentes comprobaron que se contabilizan cuatro denuncias en las que la víctima y O. F. B. figuran encartados. Al agresor, además, le constan otros antecedentes en el sistema Viogén por las denuncias de "otras mujeres".

En los calabozos de la comisaría Actur-Rey Fernando permaneció dos noches este varón hasta que el día 10 pasó a disposición judicial. Asistido por el abogado Carlos Estremera se acogió a su derecho no declarar ante el Juzgado de Instrucción número 6, en funciones de guardia, cuyo titular decretó su ingreso en prisión después de así lo solicitara el ministerio fiscal. Y, al día siguiente, el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 ratificó su ingreso en prisión.