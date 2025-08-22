El conductor de una grúa, detenido en Teruel tras quintuplicar la tasa de alcohol dos días seguidos y conducir haciendo 'eses'
En la jornada anterior la había multiplicado por siete
La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Teruel al conductor de una grúa por conducir de forma reincidente bajo la influencia de bebidas alcohólicas, tras arrojar este lunes una tasa de alcohol más de cinco veces superior al límite permitido, sólo un día después de haber dado un resultado de 1,08 miligramos por litro en aire respirado --multiplicando por siete el máximo legal--.
La detención se produjo este lunes, 18 de agosto, al comprobar la Guardia Civil de Tráfico una conducción anómala del camión grúa, que invadía tanto el arcén como el carril destinado al sentido contrario, ha informado la Benemérita.
En ese momento, la grúa circulaba por la N-420 entre Teruel y Utrillas, cometiendo reiteradas infracciones a la normativa de seguridad vial y provocando la alerta de otros conductores y usuarios, que comunicaron los hechos a la central de servicios de la Guardia Civil.
Al darle el alto, los agentes apreciaron evidentes signos de embriaguez en el conductor, que arrojó una tasa de 0,80 miligramos de alcohol por litro en aire respirado.
El día anterior, el mismo conductor fue investigado por un delito de similares características, al circular con una tasa de 1,08 (7,2 veces por encima del límite).
Las diligencias instruidas han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Calamocha. La conducta descrita puede conllevar penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, así como la privación del derecho a conducir vehículos a motor de uno a cuatro años.
