Detenido el presunto autor de once delitos de robo de cobre entre Calanda y Foz (Teruel)

Efectivos de la Guardia Civil del puesto de Calanda (Teruel) detuvieron el pasado 20 de agosto a una persona como presunta autora de once delitos de robo de cable de cobre, ocurridos entre las localidades de Calanda y Foz Calanda por un valor económico que oscila entre los 100.000 y 200.000 euros.

Durante el año 2025 se han venido cometiendo significativos robos de cableado eléctrico en las dos localidades bajoaragonesas, en los que el 'modus operandi' consistía en cortar el cable eléctrico con radial a horas en las que no había mucha afluencia de personas, dejarlo preparado para posteriormente, ser recogido en un vehículo particular.

Tras varios meses de investigación entre agentes del puesto de Calanda y Equipo ROCA de Alcañiz, así como la colaboración ciudadana prestada, los guardias civiles detuvieron a una persona de 39 años como presunta autora de llevar a cabo once delitos de robo de cable de cobre.

Tanto las diligencias instruidas como la persona detenida fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Alcañiz, decretando su puesta en libertad con orden de personación en el juzgado cada 15 días.