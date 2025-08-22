Detenido por robar en un local tras acceder por las rejas de una ventana en La Almunia

La Guardia Civil ha detenido al autor de un robo en una peña de una localidad de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) y también ha investigado a otras dos personas por un supuesto delito de tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de agosto cuando se tuvo conocimiento de un robo que se había cometido en una de las peñas ubicadas en un local-garaje de la citada localidad.

El detenido había accedido saltando una valla de unos tres metros y, posteriormente llegó al interior de la cochera entre los huecos de una reja de una ventana, sustrayendo un ordenador portátil, un disco duro y bebidas.

Durante la investigación se pudo saber que los objetos robados podrían encontrarse en otro garaje utilizado también como peña por otro grupo de jóvenes.

Tráfico de drogas

Además, se tenía sospechas de que dicho lugar era utilizado como punto de distribución de drogas. Una vez que los agentes constataron los hechos, realizaron un registro en el garaje en el que participó un especialista del servicio cinológico con un perro detector de drogas, así como una patrulla de la Policía Local.

De las seis personas que se encontraban en el interior del local, se identificó a un joven que se correspondía con las características de la persona que accedió a la peña, por lo que se procedió a su detención.

Del registro realizado se encontró 9 dosis de hachís dosificadas en bolsitas de plástico de 17 gramo y 1 gramo de cocaína. Además, dos riñoneras con un número indeterminado de bolsitas de plástico y una balanza de precisión, así como unos 180 euros.